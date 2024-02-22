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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 23 февраля в размере 100,4425 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,86%
Рост потребительских цен в январе ускорился до 0,86% после повышения на 0,73% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,44% после 7,42% в декабре. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,7%
 
Российские банки в январе увеличили чистую прибыль на 40%
Российские банки в январе увеличили чистую прибыль примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 5,5 раза по сравнению с результатом декабря 2023 года, до 354 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского...
 
Страховки для выезда за рубеж подорожали на треть
Страховки для выезда за рубеж подорожали. В начале 2024 года россияне стали платить в 1,3 раза больше за такие полисы, чем в предыдущем, рассказала "Известиям" руководитель продукта по страхованию спортсменов в финансовом маркетплейсе "Сравни" Олеся...
 
В Минстрое заявили о начале модернизации системы ЖКХ
Общий износ коммунальных сетей в России составляет порядка 40%, в некоторых регионах он достигает 80%. Об этом заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации (СФ) министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин: "Основная причина аварийности в...
 
22 февраля 2024 года 16:30

ЦБ РФ установил курс евро с 23 февраля в размере 100,4425 руб.

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22 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 100,4425 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,57 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
22 февраля 2024 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 февраля
ЦБ РФ с 23 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6043,85 (+13,42) руб./грамм; на серебро - 68,81 (+0,28) руб./грамм; на платину - 2689,8 (-11,72) руб./грамм; на палладий - 2901,53 (-22,89) руб./грамм.

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22 февраля 2024 года 16:39
ВТБ разместил 49,4% выпуска однодневных бондов серии КС-4-654 на 123,4 млрд рублей
2 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-654 на 123 млрд 424,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:39
Британия вслед за США ввела санкции против ряда компаний РФ и физлиц
Великобритания в четверг в рамках ограничений в отношении РФ ввела санкции против более 50 физических лиц и предприятий, в том числе связанных с поставкой вооружений, сообщает британский МИД.

"Глава МИД Дэвид Кэмерон сегодня, 22 февраля, объявил о введении санкций в...    читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются погашения по 71 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются погашения по 71 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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22 февраля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 211 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 211 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

...    читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:30
ЦБ РФ установил курс евро с 23 февраля в размере 100,4425 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 100,4425 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,57 коп.

Это автоматическое сообщение.
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22 февраля 2024 года 16:30
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 февраля в размере 92,7519 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 92,7519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,32 коп.

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22 февраля 2024 года 16:24
ЕС расценивает сельхозэкспорт РФ как участие в глобальных усилиях по продовольственной безопасности
Евросоюз придерживается позиции, что поступающая на международные рынки российская сельхозпродукция вносит важный вклад в гарантии мировой продовольственной безопасности, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл.

"Сельскохозяйственный импорт из России не...    читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 22 февраля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,82 пункта (0,408%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3152,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3166,77 (+0,87%) пункта,...    читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:13
Международные резервы РФ за неделю сократились на $6,6 млрд
Международные резервы России на 16 февраля составили $573,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 9 февраля международные резервы равнялись $580,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,6 млрд.

Международные резервы представляют собой...    читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:04
ЕЦБ в 2023 году получил убыток впервые за 19 лет
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в 2023 году получил убыток впервые за 19 лет, согласно его пресс-релизу.

Убыток составил 1,3 млрд евро и впервые в истории банка будет перенесен на будущие периоды в счет будущих прибылей, пишет Financial Times. В 2022 году регулятор...    читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 92,17/95,54 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,17/95,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 50 коп., Cредний курс продажи...
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22 февраля 2024 года 15:55
АКРА присвоило статус "рейтинг на пересмотре - позитивный" по рейтингам "ХКФ" банка
Рейтинговое агентство АКРА присвоило статус "рейтинг на пересмотре - позитивный" по кредитным рейтингам ООО "ХКФ банк" и его облигаций, сообщило РА.

Как отмечается в пресс-релизе АКРА, присвоение статуса "рейтинг на пересмотре - позитивный" связано с опубликованным...    читать дальше
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22 февраля 2024 года 15:47
AGC продала стеклозаводы в РФ главе холдинга "Адамант" Лейтису
Производитель стекла AGC продал российский бизнес президенту холдинга "Адамант" (Санкт-Петербург) Игорю Лейтису.

"Ведущий российский производитель стекла (ранее AGC Glass Russia) объявляет о завершении трансформации компании в Восточной Европе. Новым собственником...    читать дальше
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