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ЦБ РФ с 23 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6043,85 (+13,42) руб./грамм; на серебро - 68,81 (+0,28) руб./грамм; на платину - 2689,8 (-11,72) руб./грамм; на палладий - 2901,53 (-22,89) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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2 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-654 на 123 млрд 424,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Великобритания в четверг в рамках ограничений в отношении РФ ввела санкции против более 50 физических лиц и предприятий, в том числе связанных с поставкой вооружений, сообщает британский МИД. "Глава МИД Дэвид Кэмерон сегодня, 22 февраля, объявил о введении санкций в... "Глава МИД Дэвид Кэмерон сегодня, 22 февраля, объявил о введении санкций в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются погашения по 71 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 211 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 100,4425 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,57 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 92,7519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,32 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Евросоюз придерживается позиции, что поступающая на международные рынки российская сельхозпродукция вносит важный вклад в гарантии мировой продовольственной безопасности, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл. "Сельскохозяйственный импорт из России не... "Сельскохозяйственный импорт из России не... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,82 пункта (0,408%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3152,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3166,77 (+0,87%) пункта,... читать дальше

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Международные резервы России на 16 февраля составили $573,8 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 9 февраля международные резервы равнялись $580,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,6 млрд. По состоянию на 9 февраля международные резервы равнялись $580,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,6 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) в 2023 году получил убыток впервые за 19 лет, согласно его пресс-релизу. Убыток составил 1,3 млрд евро и впервые в истории банка будет перенесен на будущие периоды в счет будущих прибылей, пишет Financial Times. В 2022 году регулятор... Убыток составил 1,3 млрд евро и впервые в истории банка будет перенесен на будущие периоды в счет будущих прибылей, пишет Financial Times. В 2022 году регулятор... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,17/95,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 50 коп., Cредний курс продажи...

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Рейтинговое агентство АКРА присвоило статус "рейтинг на пересмотре - позитивный" по кредитным рейтингам ООО "ХКФ банк" и его облигаций, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, присвоение статуса "рейтинг на пересмотре - позитивный" связано с опубликованным... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, присвоение статуса "рейтинг на пересмотре - позитивный" связано с опубликованным... читать дальше

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Производитель стекла AGC продал российский бизнес президенту холдинга "Адамант" (Санкт-Петербург) Игорю Лейтису. "Ведущий российский производитель стекла (ранее AGC Glass Russia) объявляет о завершении трансформации компании в Восточной Европе. Новым собственником... "Ведущий российский производитель стекла (ранее AGC Glass Russia) объявляет о завершении трансформации компании в Восточной Европе. Новым собственником... читать дальше

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