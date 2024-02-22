22 февраля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|февраль 2024
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|февраль 2024
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|январь 2024
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|январь 2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 11 по 17 февраля
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|декабрь 2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 04 по 10 февраля
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|январь 2024
|19:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 10 по 16 февраля
Это автоматическое сообщение.
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22 февраля 2024 года 16:42
ЦБ РФ с 23 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6043,85 (+13,42) руб./грамм; на серебро - 68,81 (+0,28) руб./грамм; на платину - 2689,8 (-11,72) руб./грамм; на палладий - 2901,53 (-22,89) руб./грамм.
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22 февраля 2024 года 16:39
2 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-654 на 123 млрд 424,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:39
Великобритания в четверг в рамках ограничений в отношении РФ ввела санкции против более 50 физических лиц и предприятий, в том числе связанных с поставкой вооружений, сообщает британский МИД.
"Глава МИД Дэвид Кэмерон сегодня, 22 февраля, объявил о введении санкций в... читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются погашения по 71 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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22 февраля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 211 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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22 февраля 2024 года 16:30
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 100,4425 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,57 коп.
Это автоматическое сообщение.
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22 февраля 2024 года 16:30
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 92,7519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,32 коп.
Это автоматическое сообщение.
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22 февраля 2024 года 16:24
Евросоюз придерживается позиции, что поступающая на международные рынки российская сельхозпродукция вносит важный вклад в гарантии мировой продовольственной безопасности, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл.
"Сельскохозяйственный импорт из России не... читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,82 пункта (0,408%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3152,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3166,77 (+0,87%) пункта,... читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:13
Международные резервы России на 16 февраля составили $573,8 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 9 февраля международные резервы равнялись $580,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,6 млрд.
Международные резервы представляют собой... читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:04
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в 2023 году получил убыток впервые за 19 лет, согласно его пресс-релизу.
Убыток составил 1,3 млрд евро и впервые в истории банка будет перенесен на будущие периоды в счет будущих прибылей, пишет Financial Times. В 2022 году регулятор... читать дальше
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22 февраля 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,17/95,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 50 коп., Cредний курс продажи...
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22 февраля 2024 года 15:55
Рейтинговое агентство АКРА присвоило статус "рейтинг на пересмотре - позитивный" по кредитным рейтингам ООО "ХКФ банк" и его облигаций, сообщило РА.
Как отмечается в пресс-релизе АКРА, присвоение статуса "рейтинг на пересмотре - позитивный" связано с опубликованным... читать дальше
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22 февраля 2024 года 15:47
Производитель стекла AGC продал российский бизнес президенту холдинга "Адамант" (Санкт-Петербург) Игорю Лейтису.
"Ведущий российский производитель стекла (ранее AGC Glass Russia) объявляет о завершении трансформации компании в Восточной Европе. Новым собственником... читать дальше
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