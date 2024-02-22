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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 92,4387 руб., евро - 99,8968 руб
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,86%
Рост потребительских цен в январе ускорился до 0,86% после повышения на 0,73% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,44% после 7,42% в декабре. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,7%
 
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В Минстрое заявили о начале модернизации системы ЖКХ
Общий износ коммунальных сетей в России составляет порядка 40%, в некоторых регионах он достигает 80%. Об этом заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации (СФ) министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин: "Основная причина аварийности в...
 
22 февраля 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 92,4387 руб., евро - 99,8968 руб

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22 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 92,4387 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,97 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 99,8968 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,79 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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23 февраля 2024 года 16:39
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"Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние...    читать дальше
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Бердымухамедов: надо обеспечить привлекательность правовой системы Туркменистана для бизнеса
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23 февраля 2024 года 12:21
Правительство РФ распространит меры поддержки на предприятия, которые находятся в госуправлении
Государственную поддержку, предусмотренную для российских компаний, предполагается распространить на предприятия, перешедшие под государственное управление.

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Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Филип Джефферсон ожидает снижения процентных ставок регулятором в этом году. "Если экономика будет развиваться широко, как и ожидается, наверняка будет целесообразным позднее в этом году начать откатывать нашу...    читать дальше
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Судя по котировкам контрактов, трейдеры ждут...    читать дальше
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23 февраля 2024 года 10:44
Официальная оценка мощности газопровода до Мурманска выросла до 50 млрд кубометров в год
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Расписки QIWI исключаются из основных индексов биржи - Индекса МосБиржи и Индекса РТС, а также из Индекса МосБиржи - активное...    читать дальше
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Европейские фондовые рынки завершили торги ростом
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы заметно выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний, включая отчетность.

Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете...    читать дальше
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 февраля в размере 92,7519 руб., евро - 100,4425 руб.
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 100,4425 руб. По сравнению...
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58763,507 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 78,778 млрд руб., или на...
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