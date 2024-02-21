Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7991 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,767 руб., максимальный - 12,83 руб. Было заключено 78904 сделки. Объем торгов составил 163177 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,7935 руб. за юань.

21 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,10 коп. и составил 12,7991 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58842,285 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1251,453 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,10 коп. и составил 12,7991 руб. Минимальный курс юаня составил 12,767 руб., максимальный - 12,83 руб. Было заключено 78904 сделки. Объем торгов составил 163177 млн... Минимальный курс юаня составил 12,767 руб., максимальный - 12,83 руб. Было заключено 78904 сделки. Объем торгов составил 163177 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 27,39 коп. и составил 99,8759 руб. Минимальный курс евро составил 99,6375 руб., максимальный - 100,1 руб. Было заключено 10566 сделок. Объем торгов составил 34620,38... Минимальный курс евро составил 99,6375 руб., максимальный - 100,1 руб. Было заключено 10566 сделок. Объем торгов составил 34620,38...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,75 коп. и составил 92,4199 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,155 руб., максимальный - 92,6 руб. Было заключено 26047 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,155 руб., максимальный - 92,6 руб. Было заключено 26047 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 13 по 19 февраля не изменились по сравнению с предыдущей неделей (с 6 по 12 февраля), когда цены также оставались стабильными, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года цены повысились на 0,5%. Средняя... Средняя... читать дальше

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В январе 2024 г. по сравнению с декабрем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 1,4% после уменьшения на 3,1% в декабре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых... Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых... читать дальше

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Инфляция в РФ с 13 по 19 февраля 2024 года составила 0,11% после инфляции в 0,21% с 6 по 12 февраля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Продовольственные товары Продовольственные товары За период с 13 по 19 февраля цены изменились: на консервы мясные для детского... За период с 13 по 19 февраля цены изменились: на консервы мясные для детского... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также в ожидании новых антироссийских санкций Запада. В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением выросших Китая и Гонконга (японский... В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением выросших Китая и Гонконга (японский... читать дальше

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Снижение цен на нефть сменилось слабым ростом вечером в среду. "Накануне на рынке нефти был день коррекции на отсутствии новостей о глобальных конфликтах", - отметил аналитик PVM Джон Эванс. Дополнительное давление на котировки оказали опасения, что Федрезерв не станет... Дополнительное давление на котировки оказали опасения, что Федрезерв не станет... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который упрощает процедуру подтверждения обоснованности применения нулевого НДС при оказании услуг по международной перевозке товаров автомобильным транспортом. Будет исключено требование о наличии отметок таможенных органов на... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали сессию в среду с негативной динамикой, в том числе из-за слабой квартальной отчетности ряда компаний. Трейдеры ждут публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы в надежде увидеть какие-либо указания на то,... Трейдеры ждут публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы в надежде увидеть какие-либо указания на то,... читать дальше

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Цены фьючерсов на природный газ в США в среду взлетели более чем на 11% после того, как по итогам предыдущих торгов они опустились до минимума более чем за 3,5 года (с июня 2020 года), сообщает MarketWatch. Причиной этого стал прогноз крупного сланцевого производителя... Причиной этого стал прогноз крупного сланцевого производителя... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,67 коп. и составил 92,4125 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,155 руб., максимальный - 92,56 руб. Было заключено 7619 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,155 руб., максимальный - 92,56 руб. Было заключено 7619 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,04 коп. и составил 12,7956 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7625 руб., максимальный - 12,824 руб. Было заключено 15384 сделки. Объем торгов составил 47373,89... Минимальный курс юаня составил 12,7625 руб., максимальный - 12,824 руб. Было заключено 15384 сделки. Объем торгов составил 47373,89...

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Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 2023 г. увеличилась на 25,7% по сравнению с 2022 г., до 32,67 млрд руб., говорится в отчете компании. Рост EBITDA составил 14%, до 113,3 млрд руб., сообщила компания. Выручка увеличилась на 8,6% и составила 216,83 млрд руб. На... На... читать дальше

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ЦБ РФ может вернуться к обсуждению вопроса расширения системы страхования вкладов на средства, находящиеся на электронных кошельках граждан. "Банк России готов дополнительно оценить необходимость изменения действующего регулирования как в части страхования средств на... "Банк России готов дополнительно оценить необходимость изменения действующего регулирования как в части страхования средств на... читать дальше

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