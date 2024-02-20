ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 февраля в размере 92,349 руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 92,349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,12 коп.

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Саудовская Аравия в декабре 2023 года нарастила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 1,4% - до 8,944 млн б/с против 8,818 млн б/с в ноябре. В годовом выражении этот показатель упал на 14,3%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative... читать дальше

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Евро, доллар США и китайский юань укрепляются на Московской бирже на торгах во вторник. При этом евро поднялся до 100 руб. впервые с 9 января, доллар и юань демонстрируют менее заметные темпы роста. Курс доллара США составил 92,4 руб. в 17:49 мск, что на 6,25 копейки... Курс доллара США составил 92,4 руб. в 17:49 мск, что на 6,25 копейки... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов во вторник после длинных выходных, инвесторы оценивают новости компаний и ждут публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. В понедельник торги не проводились в связи с Днем... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31,87 коп. и составил 92,3358 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,2 руб., максимальный - 92,625 руб. Было заключено 5817 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,2 руб., максимальный - 92,625 руб. Было заключено 5817 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,73 коп. и составил 12,796 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7705 руб., максимальный - 12,8445 руб. Было заключено 18188 сделок. Объем торгов составил 44115,79... Минимальный курс юаня составил 12,7705 руб., максимальный - 12,8445 руб. Было заключено 18188 сделок. Объем торгов составил 44115,79...

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РФ с июля 2023 года по февраль 2024 года экспортирует 46,6 млн тонн зерна, прогнозирует руководитель направления анализа аграрных рынков АО "Русагротранс" Игорь Павенский. "Это намного выше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода - 38,7 млн тонн. Прогноз на весь... "Это намного выше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода - 38,7 млн тонн. Прогноз на весь... читать дальше

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Чистая прибыль Росбанка по МСФО по итогам 2023 года выросла в 6 раз, составив 28,8 млрд рублей по сравнению с 4,9 млрд рублей в 2022 году, говорится в сообщении кредитной организации. Рост прибыли связан с позитивной динамикой операционных доходов благодаря значимому... Рост прибыли связан с позитивной динамикой операционных доходов благодаря значимому... читать дальше

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Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в январе 2024 года выросли на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны. В декабре годовая инфляция составляла 3.4%. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде не изменились. Без... Без... читать дальше

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Площади посевов озимой пшеницы в РФ в этом году восстановятся до 17,3 млн га с 16,4 млн га в 2023 году, что станет вторым показателем после рекордного 2021 года. Такой прогноз сделал руководитель направления анализа аграрных рынков АО "Русагротранс" Игорь Павенский на зерновом... читать дальше

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Ирландская Medtronic Plc, один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 8%, выручку - на 5%. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 26 января,... читать дальше

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0 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-652 на 140 млрд 489,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5988,8 (+52,93) руб./грамм; на серебро - 68,54 (+0,18) руб./грамм; на платину - 2687,02 (+27,93) руб./грамм; на палладий - 2838,45 (+30,8) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банк России в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это примерно пара тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку). Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля объем монетарного золота в составе международных резервов... Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля объем монетарного золота в составе международных резервов... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 92,349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,12 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 99,5589 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,00 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ЦБ РФ не планирует продлевать льготный расчет норматива Н6 по кредитам санкционным компаниям, ужесточит расчет норматива Н25, включив в перечень связанных с банком лиц "сестринские" бизнесы, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России... читать дальше

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