.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1038,6 млрд руб.
.
20 февраля 2024 года 10:12
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1038,6 млрд руб.
|0
20 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 1038,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1044,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 февраля 2024 года 18:22
Саудовская Аравия в декабре 2023 года нарастила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 1,4% - до 8,944 млн б/с против 8,818 млн б/с в ноябре. В годовом выражении этот показатель упал на 14,3%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative... читать дальше
.20 февраля 2024 года 18:09
Евро, доллар США и китайский юань укрепляются на Московской бирже на торгах во вторник. При этом евро поднялся до 100 руб. впервые с 9 января, доллар и юань демонстрируют менее заметные темпы роста. Курс доллара США составил 92,4 руб. в 17:49 мск, что на 6,25 копейки... читать дальше
.20 февраля 2024 года 18:07
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов во вторник после длинных выходных, инвесторы оценивают новости компаний и ждут публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. В понедельник торги не проводились в связи с Днем... читать дальше
.20 февраля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31,87 коп. и составил 92,3358 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,2 руб., максимальный - 92,625 руб. Было заключено 5817 сделок. Объем торгов составил...
.20 февраля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,73 коп. и составил 12,796 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7705 руб., максимальный - 12,8445 руб. Было заключено 18188 сделок. Объем торгов составил 44115,79...
.20 февраля 2024 года 17:52
РФ с июля 2023 года по февраль 2024 года экспортирует 46,6 млн тонн зерна, прогнозирует руководитель направления анализа аграрных рынков АО "Русагротранс" Игорь Павенский. "Это намного выше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода - 38,7 млн тонн. Прогноз на весь... читать дальше
.20 февраля 2024 года 17:43
Чистая прибыль Росбанка по МСФО по итогам 2023 года выросла в 6 раз, составив 28,8 млрд рублей по сравнению с 4,9 млрд рублей в 2022 году, говорится в сообщении кредитной организации. Рост прибыли связан с позитивной динамикой операционных доходов благодаря значимому... читать дальше
.20 февраля 2024 года 17:28
Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в январе 2024 года выросли на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны. В декабре годовая инфляция составляла 3.4%. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде не изменились. Без... читать дальше
.20 февраля 2024 года 17:27
Площади посевов озимой пшеницы в РФ в этом году восстановятся до 17,3 млн га с 16,4 млн га в 2023 году, что станет вторым показателем после рекордного 2021 года. Такой прогноз сделал руководитель направления анализа аграрных рынков АО "Русагротранс" Игорь Павенский на зерновом... читать дальше
.20 февраля 2024 года 17:08
Ирландская Medtronic Plc, один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 8%, выручку - на 5%. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 26 января,... читать дальше
.20 февраля 2024 года 16:49
0 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-652 на 140 млрд 489,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.20 февраля 2024 года 16:42
ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5988,8 (+52,93) руб./грамм; на серебро - 68,54 (+0,18) руб./грамм; на платину - 2687,02 (+27,93) руб./грамм; на палладий - 2838,45 (+30,8) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.20 февраля 2024 года 16:35
Банк России в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это примерно пара тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку). Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля объем монетарного золота в составе международных резервов... читать дальше
.20 февраля 2024 года 16:24
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 92,349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,12 коп. Это автоматическое сообщение.
.20 февраля 2024 года 16:24
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 99,5589 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,00 коп. Это автоматическое сообщение.
.20 февраля 2024 года 16:24
ЦБ РФ не планирует продлевать льготный расчет норматива Н6 по кредитам санкционным компаниям, ужесточит расчет норматива Н25, включив в перечень связанных с банком лиц "сестринские" бизнесы, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.