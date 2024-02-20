Правительство Белоруссии отказалось от планов вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) в своем программном документе - программе действий на период до 2025 года.

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Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении России в связи с событиями на Украине до 24 февраля 2025 года, сообщил официальный журнал Евросоюза.

"Решение (о продлении ограничительных мер) будет применяться до 24 февраля 2025 года", - говорится в сообщении...