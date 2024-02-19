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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7657 руб.
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19 февраля 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7657 руб.
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19 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,24 коп. и составил 12,7657 руб. Минимальный курс юаня составил 12,652 руб., максимальный - 12,7965 руб. Было заключено 78656 сделок. Объем торгов составил 152003,79 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,78 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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