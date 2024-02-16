.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1095,3 млрд руб.
.
16 февраля 2024 года 10:10
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1095,3 млрд руб.
|0
16 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 1095,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 992,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 февраля 2024 года 14:16
Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 16%. ЦБ при этом сохранил прогноз роста ВВП в 2025 году в интервале... читать дальше
.16 февраля 2024 года 14:09
Банк России, сохранив ключевую ставку на уровне 16%, повысил прогноз по ее траектории на 2024 и 2025 годы. Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-15,5% (октябрьский прогноз -... читать дальше
.16 февраля 2024 года 14:02
Киргизия в 2023 году продала более 20 тонн золота на $1,3 млрд, сообщает в пятницу Нацстатком. "За весь прошлый год Киргизия экспортировала 20 тонн 213,1 килограмма золота общей стоимостью $1 млрд 284,4 млн", - говорится в отчете Нацстаткома. Согласно...
.16 февраля 2024 года 14:01
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли вслед за подъемом американского рынка акций днем ранее. Биржи материкового Китая продолжали оставаться закрытыми в связи с празднованием нового года по лунному календарю. Японский индекс Nikkei... читать дальше
.16 февраля 2024 года 13:54
Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16%, так как оно было ожидаемо рынком. Аналитики единогласно прогнозировали именно такое решение ЦБ РФ. К 13:31 мск курс доллара на торгах... читать дальше
.16 февраля 2024 года 13:48
ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. "Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет... читать дальше
.16 февраля 2024 года 13:42
Федеральная резервная система (ФРС) не станет торопиться со снижением ключевой процентной ставки на фоне сильного рынка труда и американской экономики в целом, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. При этом он предупредил, что... читать дальше
.16 февраля 2024 года 13:36
ЦБ РФ оставил без изменений прогноз по цене на нефть марки Brent на 2024-2026 годы. В этом году регулятор прогнозирует цену нефти Brent на уровне $80 за баррель, в 2025г - $75/барр., в 2026 году - $70/барр., говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе... читать дальше
.16 февраля 2024 года 13:33
Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. "Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать... читать дальше
.16 февраля 2024 года 13:22
ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") планирует ввести в эксплуатацию строящуюся установку производства гексена в середине 2025 года, сообщил генеральный директор химзавода Марат Фаляхов на коллегии министерства экономики Татарстана в пятницу. "В середине... читать дальше
.16 февраля 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,26 пункта (0,192%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3271,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3275,15 (+0,29%) пункта, минимальное - 3267,25... читать дальше
.16 февраля 2024 года 13:08
Промышленное производство в ЕАЭС выросло в 2023 году на 3,7%, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "В январе-декабре 2023 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 103,7% к уровню января-декабря 2022... читать дальше
.16 февраля 2024 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 91,811 руб.
Максимальное значение за месяц (с 17 января по 16 февраля) - 91,811 руб. за доллар, минимальное значение - 87,9155 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,77 руб. Это автоматическое сообщение.
.16 февраля 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 91,81/94,99 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,81/94,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 59 коп., Cредний курс продажи...
.16 февраля 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 16 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 92,75/94,15 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,75/94,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 55 коп., средний...
.16 февраля 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 99,02/102,99 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 65 коп., Cредний курс продажи вырос...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.