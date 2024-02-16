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Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 16%. ЦБ при этом сохранил прогноз роста ВВП в 2025 году в интервале... читать дальше

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Банк России, сохранив ключевую ставку на уровне 16%, повысил прогноз по ее траектории на 2024 и 2025 годы. Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-15,5% (октябрьский прогноз -... Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-15,5% (октябрьский прогноз -... читать дальше

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Киргизия в 2023 году продала более 20 тонн золота на $1,3 млрд, сообщает в пятницу Нацстатком. "За весь прошлый год Киргизия экспортировала 20 тонн 213,1 килограмма золота общей стоимостью $1 млрд 284,4 млн", - говорится в отчете Нацстаткома. "За весь прошлый год Киргизия экспортировала 20 тонн 213,1 килограмма золота общей стоимостью $1 млрд 284,4 млн", - говорится в отчете Нацстаткома. Согласно... Согласно...

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли вслед за подъемом американского рынка акций днем ранее. Биржи материкового Китая продолжали оставаться закрытыми в связи с празднованием нового года по лунному календарю. Биржи материкового Китая продолжали оставаться закрытыми в связи с празднованием нового года по лунному календарю. Японский индекс Nikkei... Японский индекс Nikkei... читать дальше

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Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16%, так как оно было ожидаемо рынком. Аналитики единогласно прогнозировали именно такое решение ЦБ РФ. К 13:31 мск курс доллара на торгах... К 13:31 мск курс доллара на торгах... читать дальше

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ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. "Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) не станет торопиться со снижением ключевой процентной ставки на фоне сильного рынка труда и американской экономики в целом, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. При этом он предупредил, что... При этом он предупредил, что... читать дальше

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ЦБ РФ оставил без изменений прогноз по цене на нефть марки Brent на 2024-2026 годы. В этом году регулятор прогнозирует цену нефти Brent на уровне $80 за баррель, в 2025г - $75/барр., в 2026 году - $70/барр., говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе... В этом году регулятор прогнозирует цену нефти Brent на уровне $80 за баррель, в 2025г - $75/барр., в 2026 году - $70/барр., говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе... читать дальше

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Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. "Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать... "Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать... читать дальше

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ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") планирует ввести в эксплуатацию строящуюся установку производства гексена в середине 2025 года, сообщил генеральный директор химзавода Марат Фаляхов на коллегии министерства экономики Татарстана в пятницу. "В середине... "В середине... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,26 пункта (0,192%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3271,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3275,15 (+0,29%) пункта, минимальное - 3267,25... читать дальше

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Промышленное производство в ЕАЭС выросло в 2023 году на 3,7%, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "В январе-декабре 2023 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 103,7% к уровню января-декабря 2022... "В январе-декабре 2023 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 103,7% к уровню января-декабря 2022... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 17 января по 16 февраля) - 91,811 руб. за доллар, минимальное значение - 87,9155 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,77 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,81/94,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 59 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,75/94,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 55 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 99,02/102,99 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 65 коп., Cредний курс продажи вырос...

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