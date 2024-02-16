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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 91,8237 руб., курс евро - в размере 98,4099 руб.
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16 февраля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 91,8237 руб., курс евро - в размере 98,4099 руб.
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16 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 91,8237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,21 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 98,4099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,66 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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