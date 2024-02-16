ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 91,8237 руб., курс евро - в размере 98,4099 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 98,4099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,66 коп.

16 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 91,8237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,21 коп.

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Проявленный многими странами интерес ко вступлению в БРИКС - показатель того, что этот проект - успешный, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Как и любой другой продукт, рано или поздно вам хочется проверить, будет ли он пользоваться спросом на рынке. Именно это мы и... читать дальше

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Россия сейчас находится в сложных, но при этом уникальных условиях, когда открываются новые возможности. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международной выставке-форуме "Россия", где прошёл тематический день "Наука и университеты", сообщается на сайте... читать дальше

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Свыше 120 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы даст программа стимулирования создания мест приложения труда, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Программа стимулирования создания мест приложения труда направлена на привлечение... "Программа стимулирования создания мест приложения труда направлена на привлечение... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана ("РДЭ") в иностранной валюте на уровне "BB+". В сообщении агентства указывается, что прогноз рейтинга подтвержден как "позитивный". По оценкам Fitch, рейтинг... По оценкам Fitch, рейтинг... читать дальше

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В Туркменистане за январь 2024 года объём капиталовложений, освоенных за счёт всех источников финансирования, вырос на 24,6% по сравнению с прошлогодними показателями, заявил президент страны Сердар Бердымухамедов. Как сообщила в субботу правительственная газета... Как сообщила в субботу правительственная газета... читать дальше

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Американская инвесткомпания RedBird IMI покупает британскую All3Media, занимающуюся производством и распространением телевизионного контента, у Warner Bros Discovery и Liberty Global за 1,15 млрд фунтов стерлингов ($1,44 млрд). Warner Bros и Liberty Global купили... Warner Bros и Liberty Global купили... читать дальше

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Минпромторг РФ планирует провести эксперимент по маркировке отдельных видов алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 7% в период с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на... читать дальше

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Совкомбанк прогнозирует чистую прибыль в 2024 году на уровне 2023 года, когда она составила 95 млрд рублей, заявил первый зампред банка Сергей Хотимский. ЦМы полагаем, что общий результат будет примерно на уровне 2023 года. Что будет означать более низкую рентабельность... ЦМы полагаем, что общий результат будет примерно на уровне 2023 года. Что будет означать более низкую рентабельность... читать дальше

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Средний рост ВВП стран Африки ускорится до 3,8% в 2024 году и до 4,2% в 2025 году, говорится в представленном Африканским банком развития докладе Africa''s Macroeconomic Performance and Outlook. При этом средние по миру прогнозные показатели роста ВВП составляют 2,9% и... При этом средние по миру прогнозные показатели роста ВВП составляют 2,9% и... читать дальше

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РФ в этом сезоне (июль 2023 - июнь 2024 гг.) резко нарастила экспорт гороха. С июля 2023 года по январь 2024 года включительно он составил 2 млн тонн против 1,1 млн тонн за весь прошлый сельхозгод, сообщается в материалах, представленных генеральным директором Института... читать дальше

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Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России за 2023 год сократилась на 17,4% по сравнению с 2022 годом, составив 495,2 тыс. человек против 599,6 тыс., сообщил в пятницу Росстат. Число родившихся за 2023 год снизилось на 3,2% -... Число родившихся за 2023 год снизилось на 3,2% -... читать дальше

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Повышенные бюджетные расходы в отдельные месяцы не оказывают существенного влияния на инфляцию и, как следствие, на решения по ключевой ставке, важна динамика в целом по году и ее соответствие планам, сообщил замглавы Банка России Алексей Заботкин. "На инфляцию влияют не столько... читать дальше

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Российская промышленность, несмотря на внешнее давление, работает стабильно и успешно развивается, заявил президент Владимир Путин. "Сразу отмечу, что российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается. Несмотря на внешнее давление, налажены новые каналы... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 92,5492 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,55 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 99,3523 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 99,3523 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60932,385 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 42,179 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,54 коп. и составил 12,7333 руб. Минимальный курс юаня составил 12,65 руб., максимальный - 12,8115 руб. Было заключено 88780 сделок. Объем торгов составил 158224,6 млн... Минимальный курс юаня составил 12,65 руб., максимальный - 12,8115 руб. Было заключено 88780 сделок. Объем торгов составил 158224,6 млн...

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