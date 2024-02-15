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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,9257 руб.
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15 февраля 2024 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,9257 руб.
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15 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49,45 коп. и составил 91,9257 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,325 руб., максимальный - 92,515 руб. Было заключено 21937 сделок. Объем торгов составил 70501,37 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,25 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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