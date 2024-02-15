Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,9257 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,325 руб., максимальный - 92,515 руб. Было заключено 21937 сделок. Объем торгов составил 70501,37 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,25 руб. за доллар США.

15 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49,45 коп. и составил 91,9257 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60890,206 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 256,614 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49,45 коп. и составил 91,9257 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,325 руб., максимальный - 92,515 руб. Было заключено 21937 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,325 руб., максимальный - 92,515 руб. Было заключено 21937 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,04 коп. и составил 12,6679 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5625 руб., максимальный - 12,748 руб. Было заключено 81496 сделок. Объем торгов составил 133485,45... Минимальный курс юаня составил 12,5625 руб., максимальный - 12,748 руб. Было заключено 81496 сделок. Объем торгов составил 133485,45...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 74,15 коп. и составил 98,5563 руб. Минимальный курс евро составил 97,8075 руб., максимальный - 99,6425 руб. Было заключено 21792 сделки. Объем торгов составил 44582,24... Минимальный курс евро составил 97,8075 руб., максимальный - 99,6425 руб. Было заключено 21792 сделки. Объем торгов составил 44582,24...

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленными изменениями на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и развернувшейся вечером к росту нефти. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX... читать дальше

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Президент России Владимир Путин счел хорошей идеей учреждение в РФ государственной награды для трудовых династий. "Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила", - прокомментировал он соответствующее предложение одного из рабочих "Уралвагонзавода" во время... "Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила", - прокомментировал он соответствующее предложение одного из рабочих "Уралвагонзавода" во время... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости развития высокоскоростных железнодорожных магистралей и производства современного подвижного состава в России. "Там нужно большое количество современного подвижного состава, потому что составы будут ходить... "Там нужно большое количество современного подвижного состава, потому что составы будут ходить... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2024 года вырос на 2,4% по отношению к декабрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

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Программа "Молодая семья" пользуется поддержкой государства и будет продлена, заявил президент РФ Владимир Путин. "Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, - это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025... "Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, - это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 16 февраля, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - выросли на 2,51%, до 1707,39 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - снизились на 2,03%, до... читать дальше

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Цены на нефть начали расти вечером в четверг, восстанавливаясь после снижения днем ранее. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск повысилась на $0,73 (0,89%), до $82,33 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск повысилась на $0,73 (0,89%), до $82,33 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на... Фьючерсы на WTI на март на... читать дальше

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"Уральская сталь" приняла решение о строительстве колесопрокатного стана, уже заключила контракты на поставку технологического оборудования, сказал директор по экономике и финансам УК "Уральская сталь" (его слова "Интерфаксу" передал один из участников встречи с... читать дальше

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Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 растут в начале торгов в четверг, тогда как Nasdaq Composite снижается на фоне макроэкономических статданных и новостей от крупных компаний. Dow Jones Industrial Average к 18:01 мск повысился на 0,44% и составил... Dow Jones Industrial Average к 18:01 мск повысился на 0,44% и составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 41,26 коп. и составил 91,8344 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,315 руб., максимальный - 92,27 руб. Было заключено 5166 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,315 руб., максимальный - 92,27 руб. Было заключено 5166 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в январе уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем подъем на 0,3%, по данным Trading... Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем подъем на 0,3%, по данным Trading... читать дальше

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Импорт золота в Индию в январе 2024 года составил $1,908 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это в 2,7 раза больше, чем в январе прошлого года, что во многом объясняется низкой базой сравнения, но в 1,6 раза меньше, чем в... Это в 2,7 раза больше, чем в январе прошлого года, что во многом объясняется низкой базой сравнения, но в 1,6 раза меньше, чем в... читать дальше

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