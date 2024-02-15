.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,5563 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,86%
Рост потребительских цен в январе ускорился до 0,86% после повышения на 0,73% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,44% после 7,42% в декабре. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,7%
 
Разработан механизм ограничения тарифов электросетевых компаний
АС разработала проект постановления правительства, ограничивающий предельные операционные расходы (OPEX) территориальных сетевых организаций (ТСО, оказывают услуги передачи электроэнергии), пишут "Ведомости" со ссылкой на документ. Речь идет о...
 
Бизнес отмечает потери при продаже валютной выручки
Бизнес теряет крупные суммы, выполняя требование об обязательной продаже валютной выручки. Введение обязательной продажи валютной выручки заставило экспортеров перестраивать бизнес-процессы и менять планы, рассказал "Известиям" председатель...
 
Изменилась ситуация с пропуском мошеннического трафика
С начала года изменилась ситуация с пропуском мошеннического трафика операторами связи: подавляющее большинство вызовов начало проходить с номеров крупнейших компаний, в то время как в 2023 году нарушения преимущественно были на стороне малых...
 
15 февраля 2024 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,5563 руб.

 0  
15 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 74,15 коп. и составил 98,5563 руб.

Минимальный курс евро составил 97,8075 руб., максимальный - 99,6425 руб. Было заключено 21792 сделки. Объем торгов составил 44582,24 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,3025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
15 февраля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 февраля снизилась на 0,42% и составила 60890,206 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60890,206 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 256,614 млрд руб., или на...
.
15 февраля 2024 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,9257 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49,45 коп. и составил 91,9257 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,325 руб., максимальный - 92,515 руб. Было заключено 21937 сделок. Объем торгов...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6679 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,04 коп. и составил 12,6679 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,5625 руб., максимальный - 12,748 руб. Было заключено 81496 сделок. Объем торгов составил 133485,45...
.
15 февраля 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,5563 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 74,15 коп. и составил 98,5563 руб.

Минимальный курс евро составил 97,8075 руб., максимальный - 99,6425 руб. Было заключено 21792 сделки. Объем торгов составил 44582,24...
.
15 февраля 2024 года 19:01
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС снизился на 0,8%
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленными изменениями на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и развернувшейся вечером к росту нефти.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 18:57
Путин поддержал предложение учредить госнаграду для трудовых династий
Президент России Владимир Путин счел хорошей идеей учреждение в РФ государственной награды для трудовых династий.

"Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила", - прокомментировал он соответствующее предложение одного из рабочих "Уралвагонзавода" во время...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 18:54
Путин заявляет о необходимости развития высокоскоростных железнодорожных магистралей
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости развития высокоскоростных железнодорожных магистралей и производства современного подвижного состава в России.

"Там нужно большое количество современного подвижного состава, потому что составы будут ходить...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 18:50
Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 2,4% - ЦБ РФ
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2024 года вырос на 2,4% по отношению к декабрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.
.
15 февраля 2024 года 18:47
Поддержка молодых семей с детьми останется безусловным приоритетом - Путин
Программа "Молодая семья" пользуется поддержкой государства и будет продлена, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, - это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 18:43
Цены на энергорынке РФ завершают рабочую неделю разнонаправленной незначительной динамикой
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 16 февраля, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - выросли на 2,51%, до 1707,39 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - снизились на 2,03%, до...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 18:38
Нефть перешла к росту
Цены на нефть начали расти вечером в четверг, восстанавливаясь после снижения днем ранее.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск повысилась на $0,73 (0,89%), до $82,33 за баррель.

Фьючерсы на WTI на март на...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 18:32
"Уральская сталь" приняла решение о строительстве колесопрокатного стана, оценивает проект в 35 млрд руб.
"Уральская сталь" приняла решение о строительстве колесопрокатного стана, уже заключила контракты на поставку технологического оборудования, сказал директор по экономике и финансам УК "Уральская сталь" (его слова "Интерфаксу" передал один из участников встречи с...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 18:10
Рынок акций США не демонстрирует единую динамику индексов
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 растут в начале торгов в четверг, тогда как Nasdaq Composite снижается на фоне макроэкономических статданных и новостей от крупных компаний.

Dow Jones Industrial Average к 18:01 мск повысился на 0,44% и составил...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,8344 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 41,26 коп. и составил 91,8344 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,315 руб., максимальный - 92,27 руб. Было заключено 5166 сделок. Объем торгов...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 17:44
В январе промпроизводство в США снизилось на 0,1% к декабрю 2023 г.
Объем промышленного производства в США в январе уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем подъем на 0,3%, по данным Trading...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 17:35
Импорт золота в Индию в январе составил $1,9 млрд
Импорт золота в Индию в январе 2024 года составил $1,908 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это в 2,7 раза больше, чем в январе прошлого года, что во многом объясняется низкой базой сравнения, но в 1,6 раза меньше, чем в...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.