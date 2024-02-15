Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,8344 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,315 руб., максимальный - 92,27 руб. Было заключено 5166 сделок. Объем торгов составил 29402,88 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,24 руб. за доллар США.

15 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 41,26 коп. и составил 91,8344 руб.

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Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 растут в начале торгов в четверг, тогда как Nasdaq Composite снижается на фоне макроэкономических статданных и новостей от крупных компаний. Dow Jones Industrial Average к 18:01 мск повысился на 0,44% и составил... Dow Jones Industrial Average к 18:01 мск повысился на 0,44% и составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 41,26 коп. и составил 91,8344 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,315 руб., максимальный - 92,27 руб. Было заключено 5166 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,315 руб., максимальный - 92,27 руб. Было заключено 5166 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в январе уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем подъем на 0,3%, по данным Trading... Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем подъем на 0,3%, по данным Trading... читать дальше

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Импорт золота в Индию в январе 2024 года составил $1,908 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это в 2,7 раза больше, чем в январе прошлого года, что во многом объясняется низкой базой сравнения, но в 1,6 раза меньше, чем в... Это в 2,7 раза больше, чем в январе прошлого года, что во многом объясняется низкой базой сравнения, но в 1,6 раза меньше, чем в... читать дальше

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Европейская комиссия прогнозирует рост экономик Литвы, Латвии и Эстонии в 2024 году в пределах 0,6-2,1% с ускорением до 2,7-3,2% в 2025 году. Такие данные приводятся в опубликованном февральском экономическом обзоре Еврокомиссии. Такие данные приводятся в опубликованном февральском экономическом обзоре Еврокомиссии. Еврокомиссия ухудшила оценку... Еврокомиссия ухудшила оценку... читать дальше

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Розничные продажи в США в январе упали на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Это максимальное снижение с марта 2023 года. Это максимальное снижение с марта 2023 года. Эксперты в среднем ожидали сокращения всего на 0,1%, по данным опросов Trading Economics и... Эксперты в среднем ожидали сокращения всего на 0,1%, по данным опросов Trading Economics и... читать дальше

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5 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-649 на 146 млрд 991,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 8 тыс. - до 212 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 220 тыс., а не 218 тыс., как... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 220 тыс., а не 218 тыс., как... читать дальше

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Американское ипотечное агентство Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) в четвертом квартале увеличило чистую прибыль в 2,8 раза - до $3,94 млрд по сравнению с $1,43 млрд за аналогичный период 2022 года, сообщается в отчетности. Выручка выросла до $7,8 млрд... Выручка выросла до $7,8 млрд... читать дальше

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Объем страхового бизнеса Сбербанка - совокупных сборов дочерних компаний "Сбербанк страхование", "Сбербанк страхование жизни" и "Сбербанк страховой брокер" - вырос на 63% за 2023 год, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5860,41 (-7,31) руб./грамм; на серебро - 65,2 (-2,03) руб./грамм; на платину - 2618,6 (+25,88) руб./грамм; на палладий - 2656,98 (+81,9) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Консолидированный бюджет РФ в 2023 году, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 3 трлн 910,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с дефицитом в 2022 году (2 трлн 107,6 млрд рублей) в 1,9 раза, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Доходы... Доходы... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "АК БАРС" БАНК до уровня ruA, прогноз по рейтингу - стабильный. Ранее у банка действовал кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом. "Повышение кредитного рейтинга обусловлено ростом... "Повышение кредитного рейтинга обусловлено ростом... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому Федеральная таможенная служба (ФТС) сможет исключать компании из реестра уполномоченных экономических операторов (УЭО), если выяснится, что среди его бывших акционеров есть лица, осужденные по ряду уголовных... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,26 пункта (0,069%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3260,4 пункта. Максимальное... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 98,4099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,66 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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