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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 98,4096 руб.
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15 февраля 2024 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 98,4096 руб.

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15 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 64,04 коп. и составил 98,4096 руб.

Минимальный курс евро составил 97,5 руб., максимальный - 98,9 руб. Было заключено 3618 сделок. Объем торгов составил 9665,79 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,6725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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