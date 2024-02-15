Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 992,9 млрд руб.

15 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 992,9 млрд руб.

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Германский молочный концерн Ehrmann, владеющий в РФ ООО "Эрманн" и ООО "Кампина", переименовал бывшую российскую "дочку" FrieslandCampina в "Эрманн Ступино", сообщается в ЕГРЮЛ. Ehrmann стал владельцем российского бизнеса FrieslandCampina в 2021 году. FrieslandCampina... Ehrmann стал владельцем российского бизнеса FrieslandCampina в 2021 году. FrieslandCampina... читать дальше

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Правительство РФ установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области за пределы ЕАЭС. Как сообщается в пресс-релизе кабмина, решение принято с учетом обеспеченности такой продукцией внутреннего... Как сообщается в пресс-релизе кабмина, решение принято с учетом обеспеченности такой продукцией внутреннего... читать дальше

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Объем экономики Великобритании в 4-м квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,1%, сообщает Trading... Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,1%, сообщает Trading... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,52 пункта (0,415%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3244,62 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 5,47 пункта (0,487%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 5,47 пункта (0,487%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Morgan Stanley сокращает несколько сотен рабочих мест в подразделении по управлению активами состоятельных клиентов, пишет The Wall Street Journal. Сокращения затронут сотрудников, не работающих напрямую с клиентами, отмечают источники издания. В общей сложности штат... читать дальше

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Криптовалюты в последние несколько лет стали чаще использоваться в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и для проведения трансграничных расчетов, однако их доля на российском финрынке все еще невелика, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова. "Мы, конечно, видим, что... "Мы, конечно, видим, что... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок РФ начал в миноре вслед за упавшей нефтью, но на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры в рамках коррекционного отскока после отката. Большинство европейских рынков акций завершило вчерашние торги на подъеме. Большинство европейских рынков акций завершило вчерашние торги на подъеме. Американские... Американские... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,81/94,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...

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Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. сократил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 5%, выручку - на 6%. Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 27 января, составила $2,63 млрд по... Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 27 января, составила $2,63 млрд по... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 992,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Россия за последние 5 лет нарастила экспорт растительных масел в Египет более чем в 1,5 раза, до 486 тыс. тонн в 2023 году, сообщил "Интерфаксу" аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. В стоимостном выражении отгрузки выросли более значительно -... читать дальше

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Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. вышел на третье место среди крупнейших компаний США, впервые обогнав Alphabet Inc. Акции Nvidia подорожали на 2,5% по итогам торгов в среду, что обеспечило компании капитализацию в $1,825 трлн, отмечает Market... читать дальше

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Авиакомпании РФ в январе 2024 года увеличили пассажиропоток на 7,9% относительно января 2023 года, до 7,8 млн человек, сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные. В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии"... В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии"... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 февраля составили по Российской Федерации 4701,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4417,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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Расходы российских организаций финансового сектора на обеспечение информационной безопасности могут вырасти к 2030 году до 30 млрд рублей с 18 млрд рублей в 2023 г., говорится в исследовании ГК "Солар" (дочерняя структура "Ростелекома", работающая в сфере... читать дальше

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Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, дешевеет к иене. Данные Минтруда США за январь показали более медленное, чем ожидалось, ослабление темпов роста потребительских цен в стране, что вынудило трейдеров пересмотреть прогнозы в отношении... Данные Минтруда США за январь показали более медленное, чем ожидалось, ослабление темпов роста потребительских цен в стране, что вынудило трейдеров пересмотреть прогнозы в отношении... читать дальше

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