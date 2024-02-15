15 февраля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|июль 2022
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|декабрь 2023
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|IV квартал 2023
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|декабрь 2023
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|декабрь 2023
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|декабрь 2023
|16:15
|Новостройки в Канаде
|январь 2024
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|январь 2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 04 по 10 февраля
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|февраль 2024
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|февраль 2024
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|январь 2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 28 января по 03 февраля
|17:15
|Промышленное производство в США
|январь 2024
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|декабрь 2023
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