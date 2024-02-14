Запасы нефти в США выросли за период с 2 февраля по 9 февраля на 12018 тыс. баррелей, бензина - упали на 3658 тыс. баррелей

14 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 12018 тыс. баррелей - до 439,45 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3658 тыс. баррелей и составили 247,33 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1915 тыс. баррелей, достигнув 125,659 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 3350 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1550 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1650 тыс. баррелей.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,38 коп. и составил 91,4312 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,1525 руб., максимальный - 91,6575 руб. Было заключено 18925 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,1525 руб., максимальный - 91,6575 руб. Было заключено 18925 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,50 коп. и составил 12,5876 руб. Минимальный курс юаня составил 12,543 руб., максимальный - 12,615 руб. Было заключено 49165 сделок. Объем торгов составил 76611,1 млн... Минимальный курс юаня составил 12,543 руб., максимальный - 12,615 руб. Было заключено 49165 сделок. Объем торгов составил 76611,1 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 30,96 коп. и составил 97,8148 руб. Минимальный курс евро составил 97,575 руб., максимальный - 98,0825 руб. Была заключена 18951 сделка. Объем торгов составил 43669,34... Минимальный курс евро составил 97,575 руб., максимальный - 98,0825 руб. Была заключена 18951 сделка. Объем торгов составил 43669,34...

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Потребительские цены на бензин в России с 6 по 12 февраля практически не изменились по сравнению с предыдущей неделей: рост составил 0,01% после аналогичного увеличения с 30 января по 5 февраля, повышения на 0,03% с 23 по 29 января, на 0,04% с 23 по 29 января, на 0,02% с 10 по... читать дальше

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Рынок акций РФ торги незначительными и разнонаправленными изменениями на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступила просевшая вечером нефть. В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на... В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на... читать дальше

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Инфляция в РФ с 6 по 12 февраля 2024 года составила 0,21% после роста с 30 января по 6 февраля на 0,16%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 6 по 12 февраля 2024 г. цены изменились: на огурцы +3,2%, капусту белокочанную +1,8%, свеклу... За период с 6 по 12 февраля 2024 г. цены изменились: на огурцы +3,2%, капусту белокочанную +1,8%, свеклу... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 12018 тыс. баррелей - до 439,45 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3658 тыс. баррелей и составили 247,33 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали сессию в среду уверенным подъемом после того, как днем ранее рынок акций существенно снизился на данных об инфляции. "Не должно быть недостатка в покупателях на падении", - полагает руководитель исследовательского отдела Fundstrat... "Не должно быть недостатка в покупателях на падении", - полагает руководитель исследовательского отдела Fundstrat... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,99 коп. и составил 91,4218 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,1575 руб., максимальный - 91,615 руб. Было заключено 7502 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,1575 руб., максимальный - 91,615 руб. Было заключено 7502 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения РФ в феврале снизились до 11,9% с 12,7% в январе, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, ожидания в феврале почти вернулись на уровень сентября 2023 года (11,7%). Оценка наблюдаемой населением... Оценка наблюдаемой населением... читать дальше

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Правительство РФ поддержало законопроект, который предлагает при расчете налога на прибыль не учитывать гранты, полученные от организаций, которые финансируются в рамках государственных программ со стороны всех органов исполнительной власти, в то время как сейчас такая льгота... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 84,6522% от номинала, что соответствует доходности 12,44% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) может достичь 70 млн тонн. Его урожай в 2024 году, как и в два предыдущих года, может быть достаточно высоким, прогнозируют эксперты, опрошенные "Интерфаксом". "Последние 9 лет урожай зерна в... "Последние 9 лет урожай зерна в... читать дальше

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ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные опроса предприятий. Из него следует, что ценовые ожидания предприятий РФ в феврале немного снизились, вернувшись на средний уровень 2023 года. Данные об инфляционных... Данные об инфляционных... читать дальше

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Объем добычи нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе 2024 года составил 2 млн 467,9 тыс. тонн, что на 8,3% меньше, чем в январе 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике. В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом... В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом... читать дальше

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ЦБ РФ с 15 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5867,72 (-41,51) руб./грамм; на серебро - 67,23 (+0,04) руб./грамм; на платину - 2592,72 (-5,32) руб./грамм; на палладий - 2575,08 (-55,22) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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