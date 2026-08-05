Ассоциация банков России предложила усилить контроль за тарифами операторов связи

5 августа. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России (АБР) предложила закрепить единый принцип индексации тарифов операторов связи, усилитьсо стороны антимонопольной службы и выделить в отдельный сегмент те СМС, которые банки направляют в рамках закона и договора с клиентом. Об этом сообщил "Российской газете" президентДенис Липаев. Средняя стоимость одного СМС для банков и микрофинансовых организаций выросла за последние 8 лет в десятки раз, а с начала года - на 25-50%.

О росте затрат на СМС сообщают как представители банков, так и участники микрофинансового рынка.

Главной причиной роста расходов на информирование микрофинансовые компании называют не частоту отправки из-за сбоев, а подорожание самих услуг связи. По словам гендиректора МКК "Займер" Романа Макарова, рост цен операторов заставляет компании оптимизировать количество сервисных СМС на клиента или переходить на альтернативные каналы - каскадные системы нотификаций, что позволяет сохранить совокупные расходы примерно на прежнем уровне.

Банки также переходят на альтернативные каналы коммуникаций в мобильном приложении, мессенджерах, сокращают рекламные СМС, чтобы нивелировать рост цен.

Принципиальная позиция АБР по этому вопросу - не допустить прямого перекладывания этих издержек на людей и обеспечить бесперебойную доставку клиентам важных транзакционных и авторизационных сообщений.

Рост стоимости услуг операторов связи - одна из наиболее чувствительных тем для рынка, говорит Липаев. Банки, по его словам, несут эти издержки, исполняя прямые требования законодательства об информировании людей - о совершенных операциях, изменении условий обслуживания и, что особенно важно, о признаках мошеннических действий.