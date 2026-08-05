Обновлен проект правил о "социальных" СЗПК для крупных инвесторов

5 августа. FINMARKET.RU - Минэкономики при участии корпорации ВЭБ.РФ доработало законопроект об особом формате соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для строительства объектов социальной инфраструктуры в опорных населенных пунктах.

В первой редакции инициатива была представлена в марте этого года, напоминает "Коммерсант" . Ее суть: частныев течение 10 лет смогут компенсировать через субсидии или налоговый вычет свои затраты на создание и реконструкцию важных для населения социальных объектов (школы, больницы, детские сады и т. д.). Построенное при этом передается в государственную или муниципальную собственность.

Среди изменений, произошедших с документом при его доработке: заявки на заключение соглашений предлагается рассматривать только после предварительного одобрения проекта правительственной комиссией по региональному развитию. Это, отмечает зампред ВЭБ.РФ Мурат Керефов, позволит представителям разных ведомств комплексно оценить проект. Кроме того, объем вложений в основной объект должен начинаться от 750 млн руб. (ранее - от 200 млн руб.).

В Минэкономики отмечают, что новый механизм снизит финансовую нагрузку на бизнес и при этом позволит возводить социальную инфраструктуру в регионах без дополнительных бюджетных расходов.