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05 августа 2026 года 08:39
Участники топливного рынка против госрегулирования цен
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Сергей Карпухин/ТАСС
5 августа. FINMARKET.RU - Производители и продавцы топлива выступили против госрегулирования цен на него. Представители топливного бизнеса не поддержали законопроект, который должен дать право правительству устанавливать предельно допустимые розничные цены на горючее на срок не более 90 дней в целях стабилизации ситуации на рынке. Инициативу внесли в Госдуму 14 июля депутаты и сенаторы от КПРФ. Как выяснили "Известия", профильный комитет ГД по промышленности и торговле включил документ в примерную программу осенней сессии парламента. Согласно решению комитета, законопроект может быть рассмотрен в первом чтении в декабре этого года. В документе также отмечается, что инициатива соответствует требованиям Конституции РФ. У кабмина, согласно закону об основах регулирования торговой деятельности, уже существует право регулировать стоимость социально значимых товаров, если их цена будет расти в течение 60 дней на 10% и более. По аналогии авторы предлагают регулировать и стоимость топлива. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша сообщил "Известиям", что отрасль не поддержит эту инициативу, так как любое госрегулирование цен приводит к появлению дефицита. Источник на топливном рынке сообщил, что ни крупный нефтяной бизнес, ни владельцы частных АЗС не поддержат законопроект и подготовят отрицательные отзывы на документ. В Союзе нефтегазопромышленников (объединяет крупнейших представителей отрасли) с законодательной инициативой пока не знакомы, но готовы подготовить на нее свой официальный отзыв, сообщил "Известиям" первый зампред совета союза Анатолий Замрий. По его словам, госрегулирование рынка топлива в продуманном виде существует и сегодня. Разработка законопроекта обусловлена ситуацией на топливном рынке России и дефицитом бензина и дизеля, пояснил "Известиям" один из его авторов, сенатор Айрат Гибаддинов. По его словам, законопроект не подразумевает постоянное вмешательство в рынок: речь конкретно о временных ограничениях - сроком не дольше 90 дней в случае резких ценовых скачков.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, топливо, рынок, цены, регулирование