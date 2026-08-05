Участники топливного рынка против госрегулирования цен

5 августа. FINMARKET.RU - Производители и продавцы топлива выступили против госрегулирования цен на него. Представители топливного бизнеса не поддержали законопроект, который должен дать право правительству устанавливать предельно допустимые розничныена горючее на срок не более 90 дней в целях стабилизации ситуации на рынке.

Инициативу внесли в Госдуму 14 июля депутаты и сенаторы от КПРФ. Как выяснили "Известия" , профильный комитет ГД по промышленности и торговле включил документ в примерную программу осенней сессии парламента. Согласно решению комитета, законопроект может быть рассмотрен в первом чтении в декабре этого года. В документе также отмечается, что инициатива соответствует требованиям Конституции

У кабмина, согласно закону об основах регулирования торговой деятельности, уже существует право регулировать стоимость социально значимых товаров, если их цена будет расти в течение 60 дней на 10% и более. По аналогии авторы предлагают регулировать и стоимость топлива.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша сообщил "Известиям", что отрасль не поддержит эту инициативу, так как любое госрегулирование цен приводит к появлению дефицита.

Источник на топливном рынке сообщил, что ни крупный нефтяной бизнес, ни владельцы частных АЗС не поддержат законопроект и подготовят отрицательные отзывы на документ.

В Союзе нефтегазопромышленников (объединяет крупнейших представителей отрасли) с законодательной инициативой пока не знакомы, но готовы подготовить на нее свой официальный отзыв, сообщил "Известиям" первый зампред совета союза Анатолий Замрий. По его словам, госрегулирование рынка топлива в продуманном виде существует и сегодня.

Разработка законопроекта обусловлена ситуацией на топливном рынке России и дефицитом бензина и дизеля, пояснил "Известиям" один из его авторов, сенатор Айрат Гибаддинов. По его словам, законопроект не подразумевает постоянное вмешательство в рынок: речь конкретно о временных ограничениях - сроком не дольше 90 дней в случае резких ценовых скачков.