В 1-м полугодии цена банковских долгов в РФ стала рекордной

5 августа. FINMARKET.RU -просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в 1-м полугодии 2026 г. установила рекорд и составила 7,8% от суммы основного долга из-за высокой конкуренции на рынке. В тот же период прошлого года доля была 5,52%, рассказал "Ведомостям" управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

Как указывает представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), сейчас оптимальная цена для рынка находится в пределах 5,5-6%. При дальнейшем росте цена может оказаться за чертой рентабельности для крупных игроков рынка даже при сохранении высоких качественных характеристик долгового портфеля, отметил Михмель.

Объемы торгов задолженностью растут, следует из данных ПКБ, основанных на статистике всех электронных торговых площадок и прямых продаж. Коллекторы в январе-июне 2026 г. купили у банков долгов на 151,8 млрд руб., что на 12% больше того же периода прошлого года. Объем выставленной на продажу задолженности за этот период вырос на 17% год к году до 185,9 млрд руб. Первое полугодие стало рекордным как по объему предложения, так и по объему закрытых сделок за всю историю наблюдения за рынком, отмечает представитель НАПКА.

Но из-за роста цены упала доля закрытых сделок от общего объема выставленных долгов: за январь-июнь т.г. она составила 82% против 85% за январь-июнь 2025 г.

Эксперты отмечают, что снижение доли закрытых сделок при более высоких объемах является следствием перегрева предложения. По их мнению, на дальнейшую динамику рынка будут влиять стоимость взыскания, политика банков по управлению проблемными активами, качество выставляемых портфелей и общая экономическая ситуация.