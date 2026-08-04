Сроки доставки в РФ китайской электроники выросли в 2 раза

4 августа. FINMARKET.RU -доставки гаджетов из Китая в Россию грузовиками выросли примерно вдвое, рассказали "Известиям" менеджер одного из производителей электроники, сотрудник дистрибьютора, а также источник, знакомый с руководством нескольких вендоров и продавцов. Если в первой половине года ожидать товар приходилось в среднем неделю, то теперь - около двух, утверждает один из них. При этом стоимость доставки выросла примерно на 10%.

При этом увеличилось время перевозок не только автотранспортом.

"Авиакеросин вырос в цене, ряд постоянных рейсов отменили из-за кризиса на Ближнем Востоке, так что авиадоставка тоже выросла в цене", - сообщил один из источников издания. По его словам, морские перевозки также подорожали и стали менее предсказуемыми по срокам. Основные дополнительные издержки, вероятно, будут переложены на конечного покупателя: цены на гаджеты вырастут, а их ассортимент может снизиться, считает он.

Участники рынка связывают сложившуюся ситуацию с определенным дефицитом топлива в России - его острота снижается, но оперативно заправлять грузовой транспорт и обеспечить своевременную доставку возможно по-прежнему не везде и не всегда.

Как отметил менеджер одного из производителейавтоперевозки пока остаются наиболее популярным способом доставки электроники из Китая в. Таким способом в Россию доставляется около 70% гаджетов. Остальное идет через страны СНГ, а iPhone, к примеру, в большом количестве завозят из ОАЭ, отметил ведущий аналитик Mobile Research GroupЭльдар Муртазин. По его словам, логистика действительно подорожала примерно на 10%. Ситуация варьируется от региона к региону - там, где дефицит топлива ощущается меньше, сроки доставки ближе к обычным, отметил он.

Ситуацию усугубляет и то, что в последние месяцы часть торговых площадок и ритейлеров начали перемещать товары с крупных складов в хранилища меньшего объема и в магазины - это требует дополнительного автотранспорта и затрат. Если в августе ситуация не изменится, в начале осени можно ожидать роста цен на часть электроники примерно на 5-7%, не исключил Муртазин.

Как отметила старший аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Софья Комиссарова, замедлились и сроки доставки грузов из Китая, и внутренняя логистика. А стоимость доставки поднялась на 15-25% и, судя по текущей динамике, будет расти как минимум до конца лета, считает эксперт. По ее словам, для конечных покупателей это означает неизбежный рост розничных цен.