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04 августа 2026 года 10:02
Для управления согласиями на обработку персональных данных предлагают создать платформу
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Владимир Гердо/ТАСС
4 августа. FINMARKET.RU - Минцифры предлагает создать платформу для управления согласиями на обработку персональных данных, что обяжет всех операторов передавать их туда, пишет "Коммерсант". Однако против платформенного подхода к сбору согласий на обработку персональных данных в предложенном виде выступили Центробанк и Минэкономразвития. Банк России еще в апреле 2025 года сам анонсировал создание аналогичного "единого окна" для управления согласиями. Однако теперь он возражает против того, чтобы Минцифры закрепляло платформу в законе прямо сейчас, отмечается в таблицах разногласий при проекте третьего пакета мер. В ЦБ считают, что сначала нужно создать полноценный информационный ресурс, где граждане увидят все свои согласия, и только потом вводить ограничения для бизнеса. Без этого, по мнению регулятора, у операторов возникнет правовая неопределенность. В Минэкономразвития изданию заявили, что "любые изменения порядка работы с персональными данными требуют тщательной проработки для подтверждения исполнимости предлагаемого регулирования". Там напомнили, что платформа сейчас функционирует в режиме эксперимента - проходит добровольную апробацию только в отдельных секторах - и перед введением обязательных норм требуется проанализировать результаты этого пилота, а также учесть отраслевую специфику и возможности малого бизнеса.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, персональные данные, платформа