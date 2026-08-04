Экономисты прогнозируют слабый рост промышленности в 3-м квартале

4 августа. FINMARKET.RU - Улучшение динамики промпроизводства в июне и повышение индекса деловой активности в сфере закупок (PMI) обрабатывающих отраслей в июле не меняют перспектив сектора на текущий квартал, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. Динамика промышленности будет слабоположительной, считает большинство опрошенных экономистов. Оценки экспертов на III квартал варьируются от спада на 0,3% до роста на 1,5% в годовом выражении. Восстановление ограничено спадом в нефтепереработке и последствиями жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), полагают эксперты. Позитивный вклад, по оценкам аналитиков, могут внести лишь отдельные отрасли – машиностроение, добыча металлических руд и выпуск продукции двойного назначения.

Динамика промышленного производства может остаться слабоположительной в 3-м квартале, считает старший аналитик управления макроэкономического анализа Совкомбанка Андрей Крылов. Промышленное производство увеличится на 0,3–0,5% – в основном, за счет машиностроения, добычи металлических руд и производителей продукции двойного назначения, а также роста в фармацевтике, полагает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова согласна, что рост в промышленности составит 0,2% за квартал в годовом выражении на фоне спада в производстве нефтепродуктов и возможного роста спроса на продукцию машиностроения. Околонулевых темпов ждет и старший директор рейтингов нефинансовых компаний НРА Алла Юрова.