Правила блокировок банковских счетов могут пересмотреть

3 августа. FINMARKET.RU - Тема блокировок счетов остается одной из болезненных, а число подпавших под ограничения клиентов банков стремительно растет, пишут "Ведомости". За последние два года зафиксировано 81,2 тыс. сообщений в соцсетях о блокировке счетов, из них за последний год - 53,5 тыс. (+93%), за последние полгода - 32 тыс. (+48,8%). Большинство блокировок в банках объясняли подозрением в мошенничестве - 34,8%. По подозрению в отмывании доходов были ограничены операции в 32% случаев, в 17,4% кредитная организация отказалась назвать причину.

В профсоюзе работников платформенной экономики "Новый труд" делают упор на необходимости более прозрачной процедуры: владельцам счетов важно понимать, по какому основанию они попали в риск-зону, какие документы нужны для исключения из базы и в какие сроки можно ждать решения. Банкам, ЦБ и государству, в свою очередь, нужен более понятный, быстрый и проверяемый механизм разблокировки, чтобы борьба с серым капиталом не превратилась в массовое наказание добросовестных клиентов.

Среди предложений - создать отдельный "светофор" рисков для физлиц и самозанятых по аналогии с системой "Знай своего клиента", при этом разместить такой сервис на ресурсах ФНС. Авторы также призывают выводить из-под подозрения самозанятых и ИП, которые вынужденно работают с контрагентами-монополистами или компаниями из "красной зоны". В таких случаях риск-баллы не должны автоматически ухудшать положение клиента. Банкам и финансовым организациям необходимы методические рекомендации по оценке рисков по 161-ФЗ в отношении физлиц и самозанятых, считают в профсоюзе.