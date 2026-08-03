Россияне изменили потребительское поведение

3 августа. FINMARKET.RU - Россияне стали реже позволять себе крупные покупки: сегодня кровать, позже шкаф, а вместо дорогой техники — бюджетная модель. Люди ведут себя рациональнее — всё чаще дробят корзину, ищут скидки и переходят на маркетплейсы, говорится в докладе ЦБ, с которым ознакомились « Известия ». Причины — в замедлении роста реальных доходов и дорогих кредитах. Но экономия не уменьшила сумму трат: в первом полугодии заработки выросли на 7%, а расходы — на 14%. Деньги тратят на мелкие покупки, которые дорожают вслед за инфляцией.

Так на чем россияне экономят сильнее всего и как долго сохранится такая модель потребления?

За общим ростом скрывается смена привычек — регулятор отметил, что россияне стали более рациональными: они дробят покупки, ищут скидки и выбирают дешевые аналоги. Например, продуктовые сети Приморского края и Новосибирской области зафиксировали уменьшение числа товаров в чеке. Продажи приходится поддерживать акциями, специальными ценами и доставкой, следует из доклада.

Чем менее обязательна покупка, тем заметнее экономия. Спрос на непродовольственный сегмент — одежду, обувь, бытовую химию, товары для дома и ремонта — в январе–мае оставался сдержанным, сообщил ЦБ. Так, представитель сети магазинов по продаже бытовой химии в Тульской области отметил переориентацию потребителей на более дешевую продукцию и снижение среднего размера покупки.

При этом продажи мебели и стройматериалов дополнительно ограничивало охлаждение рынка жилья.

Экономия уводит покупателей в онлайн, что уже бьет по традиционной торговле. По данным ЦБ, сеть магазинов косметики и парфюмерии в Волго-Вятском макрорегионе во II квартале закрыла почти 15% точек. Продавец мебели и бытовых изделий в Костромской области после перехода клиентов на электронные площадки зафиксировал двукратное падение продаж год к году.

Речь идет не столько о сокращении потребления, сколько о его перестройке, пояснила директор по работе с клиентами РОМИР Анастасия Сидорина. Россияне распределяют расходы во времени, исключают необязательные позиции и переходят в доступный сегмент.

По данным РОМИР, 40% граждан справляются с экономическими трудностями, отказываясь от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования. При этом в июне у людей выросла готовность отложить приобретение бытовой техники и недвижимости, а также готовой еды.

Эту тенденцию видят и продавцы. В «Асконе» не зафиксировали резкого снижения среднего чека, однако заметили сокращение доли дорогих заказов: из-за ситуации на рынке жилья люди реже полностью обустраивают новые квартиры. Сильнее всего показатель уменьшился в аксессуарах, постельном белье, подушках и других товарах для дома, поделились там.

В «М.Видео» также говорят не об отказе от крупных приобретений, а об осторожном планировании. Необходимое берут постепенно, а стоимость чаще делят на части. За полгода объем заказов через BNPL-сервис сети вырос на треть, сообщили в компании.

Клиенты магазина «ВсеИнструменты.ру» стали реже брать сразу набором инструмент, оснастку и расходники, рассказала директор по продажам B2C-клиентам компании Александра Иванченко. Теперь они дольше сравнивают аналоги и выбирают достаточную для конкретной задачи комплектацию, добавила она.

Главная причина осторожности покупателей — замедление роста заработков, отметил ЦБ. По данным Росстата, во II квартале реальные (с учетом инфляции) располагаемые доходы увеличились лишь на 1,5%, тогда как годом ранее прирост достигал 10,1%. К концу июня предприятия стали осторожнее планировать повышение зарплат, показал опрос регулятора.

Таким образом, потребительский рынок оказался в парадоксальной точке: чек растет, а корзина мельчает. Россияне не перестали тратить, но теперь каждая покупка проходит внутренний тендер — по цене, срочности и способу оплаты. Пока доходы отстают от расходов, именно такая осторожность, а не потребительский бум, будет определять торговлю.