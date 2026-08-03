Уровень тревоги россиян не снижается

3 августа. FINMARKET.RU - Во II квартале 2026 года острота восприятия топливной темы среди россиян постепенно снижается, уровень беспокойства – нет, пишут "Ведомости", ссылающиеся на «Национальныйтревожностей» (учитывает медийное и общественное обсуждение в социальных сетях и в СМИ), подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС).

Опасения, связанные с ограничениями связи, традиционно попадают в этот рейтинг КРОС. Президент 23 апреля говорил, что приоритет безопасности не должен мешать работе ключевых сервисов при ограничениях работы мобильного интернета.

Многие, по данным КРОС, беспокоятся и из-за прилетов дронов. «Регулярными стали и сообщения о планировавшихся и совершенных диверсиях в самых разных регионах», – констатируют аналитики. Топ-5 тревожностей в суммарном рейтинге КРОС завершают темы о попытках изоляции Крыма и атаках на полуостров, а также сигналы о том, что Европа может готовиться к войне с Россией.

Указанная в исследовании КРОС проблематика соответствует событийному фону последних месяцев, говорит социолог Денис Волков. Но к концу июля стало заметно, что настроения немного улучшились, шок прошел, уточняет он. В целом главной тревожащей темой на протяжении долгого времени остается состояние экономики, полагает эксперт.

По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ) за 24–29 июля, среди наиболее интересующих россиян вопросов – новости, касающиеся спецоперации. За этим блоком тем следили 43% опрошенных (всего в исследовании приняло участие 1500 респондентов из 51 региона).

Из них 18% уделяли наибольшее внимание новостям об обстрелах российских территорий, 16% – в целом спецоперации и 10% – атакам на склады Wildberries. Дефицит бензина и его подорожание интересовали 8% опрошенных. Остальные темы вызвали интерес менее 1% россиян.

Уровень тревоги с предыдущего замера 19 июля подрос на 4 п. п. с 53% до 57%. Показатель спокойствия снизился, соответственно, на 3 п. п. – с 40% до 37%. Для сравнения: в феврале – марте тревожное настроение преобладало у 39–43% опрошенных ФОМом.