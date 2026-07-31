В регионах может сократиться ввод торговых центров

31 июля. FINMARKET.RU -торговых центров в регионах по итогам 2026 г. сократится по сравнению с прошлым годом, прогнозируют опрошенные "Ведомостями" консультанты.

Так, в компании Commonwealth Partnership ожидают снижения данного показателя на 45,4% до 238 032 кв. м. В 2026 г. в регионах может открыться 248 000 кв. м новых торговых центров, говорится в исследовании компании CORE.XP. Это на 8,6% меньше, чем было годом ранее, отмечает ее руководитель отдела по работе с торговыми площадями Евгения Прилуцкая. Причем в 1-м полугодии, по ее словам, показатель вырос на 39,7%: заработали 3 торговых центра суммарной площадью 36 200 кв. м. Во 2-м полугодии в регионах анонсировано 14 объектов на 211 800 кв. м, что на 30,2% меньше, чем было в аналогичный период 2025 г., сказала она.

В Nikoliers говорят, что в первые 6 месяцев текущего года в регионах появилось шесть новых торговых центров на 53 000 кв. м (-31% год к году). Во 2-м полугодии в этой компании ожидают сдачу в эксплуатацию еще 22 проектов на 164 000 кв. м. При этом в июле-декабре предыдущего года прогнозировался ввод 221 000 кв. м, говорит ее директор департамента торговой недвижимости Юлия Кузнецова. Но по факту рынок, по ее словам, за весь год пополнился лишь 139 000 кв. м. В связи с этим прогноз на вторую половину этого года она оценивает как достаточно позитивный. Впрочем, эксперт добавляет, что сохранение макроэкономической нестабильности и высокие ставки кредитования создают риски переноса сроков реализации части проектов.

Одной из главных причин снижения объемов строительства новых торговых центров гендиректор компании "IDEM-консалтинг" Екатерина Гресс считает высокую обеспеченность регионов такими комплексами. Новые проекты, по ее словам, вынуждены конкурировать с уже действующими центрами, а не формировать дополнительный спрос. Кроме того, продолжает Гресс, меняются стратегии у федеральных сетей: ритейлеры концентрируются на повышении эффективности существующих магазинов, а не на расширении сетей.