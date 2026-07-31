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31 июля 2026 года 09:10
Производители электроники просят ужесточить контроль за локализацией продукции
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Александр Демьянчук/ТАСС
31 июля. FINMARKET.RU - Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) попросила Минпромторг доработать механизмы борьбы с "псевдолокализацией" российской радиоэлектронной продукции - то есть случаями, в которых производители выдают иностранные решения за отечественные. Организация предлагает "увязать налоговые льготы с подтверждением использования отечественной электронной компонентной базы", ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований национального режима закупок, а также разработать единые методики приемки продукции заказчиками. Это следует из письма вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой замглавы Минпромторга Алексею Матушанскому от 20 июля, пишет "Коммерсант". Сейчас в реестре российской радиоэлектронной продукции около 20 тыс. позиций (печатные платы, процессоры, системы хранения данных и т. д.). Как утверждается в письме ТПП, компании продолжают использовать иностранные компоненты вместо отечественных уже после внесения решений в реестр, а у заказчиков "нет эффективных механизмов входного контроля и проверки фактического состава продукции". Помимо этого, у заказчиков сохраняется возможность обходить нацрежим закупок, указано в письме. Представитель Минпромторга сообщил "Ъ", что обращение им поступило. В ТПП не ответили на запрос.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, радиоэлектроника, локализация, продукция, контроль