Производители электроники просят ужесточить контроль за локализацией продукции

31 июля. FINMARKET.RU - Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) попросила Минпромторг доработать механизмы борьбы с "псевдолокализацией" российской радиоэлектронной продукции - то есть случаями, в которых производители выдают иностранные решения за отечественные. Организация предлагает "увязать налоговые льготы с подтверждением использования отечественной электронной компонентной базы", ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований национального режима закупок, а также разработать единые методики приемки продукции заказчиками. Это следует из письма вице-президента ТППЕлены Дыбовой замглавы Минпромторга Алексею Матушанскому от 20 июля, пишет "Коммерсант"

Сейчас в реестре российской радиоэлектронной продукции около 20 тыс. позиций (печатные платы, процессоры, системы хранения данных и т. д.).

Как утверждается в письме ТПП, компании продолжают использовать иностранные компоненты вместо отечественных уже после внесения решений в реестр, а у заказчиков "нет эффективных механизмов входного контроля и проверки фактического состава продукции". Помимо этого, у заказчиков сохраняется возможность обходить нацрежим закупок, указано в письме. Представитель Минпромторга сообщил "Ъ", что обращение им поступило. В ТПП не ответили на запрос.