Налоговые льготы поставят на контроль

31 июля. FINMARKET.RU - В России решили усилитьза налоговыми льготами, чтобы не тратить бюджетные средства на тех, кому не требуется помощь. Минфин, чтобы повысить прозрачность предоставления налоговых льгот, подготовил изменения в проект постановления, пишут "Известия"

Среди нововведений - обязательное использование для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) специального программного обеспечения АИС "Налог3". Это единая централизованная автоматизированная система ФНС. Кроме того, вводится единый срок подачи отчетности - до 30 декабря.

Поправки подготовлены для совершенствования оценки налоговых расходов, повышения ее качества и объективности, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина.

Обязательное подключение к системе дает надзорным органам доступ к данным компаний в режиме реального времени, а не только на основании поданных деклараций, пояснил экономист, партнер коммуникационного агентства "Голдман и По" Ахмед Юсупов.

По его словам, для добросовестных резидентов, которые действительно выполняют инвестобязательства, новые правила не создадут принципиальных проблем - они лишь формализуют то, что и так предполагалось при получении статуса.

"А вот для компаний, использовавших этот статус преимущественно как инструмент налоговой оптимизации, риск потери льгот существенно возрастает", - отметил эксперт.

Предлагаемые Минфином нововведения позволят устранить ситуацию, когдапредоставляются под будущие инвестиции, но не конвертируются в реальные проекты, рабочие места и добавленную стоимость, отметил основатель ГК "Инсек", член генсовета "Деловой России" Алексей Бегаев.

При этом для честных проектов с измеримыми вложениями это повышает предсказуемость и снижает риски произвольных решений, считает он. В целом для резидентов ОЭЗ и ТОР это очередной вызов показать и доказать свою востребованность, заключил эксперт.

Как полагает Юсупов, основная причина ужесточения контроля за налоговыми льготами - растущая чувствительность бюджета к объему выпадающих доходов на фоне серьезных преференций.

В условиях высоких расходов власти стремятся перейти от принципа "предоставить льготу" к принципу "подтвердить ее эффективность", считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Теперь государство сможет сопоставлять объем полученных преференций с фактическими инвестициями, налоговыми поступлениями и экономическим эффектом почти в автоматическом режиме, пояснил он.