Маркетплейсы хотят привлечь к борьбе с мошенническими переводами

31 июля. FINMARKET.RU - Банк России предложил обязать владельцев цифровых платформ участвовать в противодействии переводам денежных средств без добровольного согласия клиента. Такая мера обсуждается при подготовке третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством, говорится в материалах к законопроекту, пишут "Ведомости" . Регулятор предлагает закрепить соответствующие требования в законе "О платформенной экономике".

Как поясняется в документах, банки, которые обеспечивают расчеты при совершении сделок на цифровых платформах, не всегда располагают полной информацией о сторонах транзакции. В частности, кредитная организация зачастую видит в качестве получателя средств маркетплейс, а не продавца. Как считают в ЦБ, участие цифровых платформ в антифрод-мероприятиях позволит решить эту проблему и пополнить базу данных о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента.

Регулятор считает возможным закрепить такую инициативу на законодательном уровне, сообщил "Ведомостям" представитель Банка России. Однако, по его словам, прежде она должна пройти межведомственную оценку и детальную проработку, чтобы обеспечить баланс интересов всех заинтересованных сторон.

Представитель Минцифры подтвердил "Ведомостям", что третий пакет мер по борьбе с мошенничеством пока находится на стадии обсуждения, поэтому говорить о том, какие инициативы войдут в его финальную редакцию, преждевременно.

Как отмечает глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров, если инициатива будет принята в нынешнем виде, платформам фактически придется внедрять банковские антифрод-системы, проверять и блокировать выплаты продавцам по подозрительным операциям. Это, по его словам, приведет к росту расходов бизнеса и в конечном итоге может сказаться на комиссиях и ценах.