Продажи электромобилей с пробегом выросли на 40%

30 июля. FINMARKET.RU - Россияне в первом полугодии 2026 г. приобрели 7729 легковых электромобилей с пробегом, следует из данных аналитического агентства "Автостат". Это почти на 40% больше, чем в январе - июне 2025 года, пишут "Ведомости"

Порядка половины вторичного рынка электрокаров (49%) приходится на три марки. На 1-м месте - японский Nissan с результатом 1715 машин, за которым следует китайский Zeekr (1240 шт.). Замыкает тройку лидеров немецкий Volkswagen (802 шт.). Кроме них в топ-5 брендов попали американская Tesla и немецкая Audi с результатом 702 и 623 электрокара соответственно.

В модельном рейтинге рынка электромобилей с пробегом традиционно лидирует Nissan Leaf, который за полгода разошелся тиражом 1567 экземпляров. На 2-м месте находится Zeekr 001 (877 шт.). Далее идут Volkswagen Lavida (528 шт.) и Audi Q2 (496 шт.). Пятую строчку занял "Москвич 3е" с результатом 416 электромобилей.

В июне текущего года вторичный рынок автомобилей на электротяге вырос более чем в 1,6 раза в годовом выражении до 1743 единиц, следует из данных "Автостата".

По данным "Авито авто", за первые шесть месяцев 2026 г. спрос нас пробегом увеличился в 1,65 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос компания считает, исходя из количества контактов по одному объявлению.

Динамика вторичного рынка объясняется эффектом низкой базы, в 2025 году интерес к электромобилям резко упал по сравнению с прошлыми периодами, отмечает руководитель практики Kept по работе с компаниями автопрома Станислав Зингиревич. Кроме того, на рынке был эмоциональный кратковременный эффект потребителя от топливного кризиса, отмечает он. "Сейчас мы не видим предпосылок для долгосрочного тренда: нет достаточного выбора бюджетных моделей, необходимых льгот для стимулирования кратного роста, к тому же зарядная инфраструктура недозагружена. Для резкого роста нужны новые инвестиции в ее развитие", - объясняет эксперт.