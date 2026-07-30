На рынке интернет-торговли появляется меньше новых продавцов

30 июля. FINMARKET.RU - В январе-июне в России было зарегистрировано 58,2 тыс. компаний, основной вид деятельности которых сводится к онлайн-торговле, подсчитали в Rusprofile. В годовом выражении это значение сократилось на 25%. Одновременно количество ликвидаций за первое полугодие выросло на 19,6%, до 76,4 тыс. Совокупное количество зарегистрированных организаций в сфере онлайн-торговли на конец июня составило 456,7 тыс., потеряв к началу года 4,9%. Снижение показателя зафиксировано впервые с 2021 года, пишет "Коммерсант"

Это связано со снижением активности селлеров: доходность их бизнеса падает, и некоторые небольшие игроки вынуждены уходить с рынка. В перспективе количество селлеров может снизиться на 5–15%: на рынке начнут сказываться атаки на склады маркетплейсов.

Селлеры могут начать переходить на модель FBS (хранение товара на складе продавца), работать с минимальными остатками и развиваться на альтернативных маркетплейсах, включая нишевые. Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко не исключает, что тенденция повлияет на весь рынок и количество отраслевых платформ вырастет.