Наценка на социально значимые продукты стала отрицательной

29 июля. FINMARKET.RU - Средняя наценка на социально значимыев торговых сетях России в июне впервые стала отрицательной — минус 1%, пишет "Коммерсант" . Это связано с вниманием регуляторов и борьбой за спрос. Снижая наценку на яйца и капусту, ритейлеры рассчитывают получить дополнительный приток покупателей, компенсировать же разрыв им помогает увеличение на полке доли высокобюджетных позиций и собственных торговых марок.

Партнер One Story Ольга Сумишевская считает, что ритейлеры могут снижатьна социально значимые позиции не только из-за внимания регуляторов, но и в контексте конкуренции за покупателей. Но наценка для ритейлеров остается источником финансирования всей торговой деятельности, отметил председатель АКОРТ Станислав Богданов. До 95% от нее уходит на прямые издержки бизнеса, включая расходы на персонал, логистику и аренду, а доля чистой прибыли в наценке составляет лишь 2-3%, пояснил он. Сейчас ритейлеры наращивают прибыль за счет категорий с традиционно высокой наценкой - непродовольственных товаров и собственных торговых марок, добавила Сумишевская. Другие возможности, по мнению аналитиков Infoline, сводятся к заключению долгосрочных контрактов с поставщиками и увеличению объемов закупок.