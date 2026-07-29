Нефтегазовые доходы могут оказаться чуть ниже плана

29 июля. FINMARKET.RU - За первое полугодие бюджет получил около 3,66 трлн рублей нефтегазовых доходов, следует из данных Минфина. Это почти на четверть меньше, чем было годом ранее. По итогам 2026 года поступления могут приблизиться к 8,2 трлн рублей, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Это примерно на 700 млрд рублей меньше прогноза, заложенного властями, - 8,9 трлн рублей.

Чтобы выйти на запланированный уровень, во втором полугодии казне необходимо собрать больше 5,2 трлн, отметила экономист Ольга Гогаладзе. Это на 43% больше, чем поступило за первые шесть месяцев.

Достичь такого результата можно было бы только при сочетании сразу нескольких факторов. Для этого потребовались бы более высокая цена на нефть, ослабление рубля и сохранение стабильных объемов экспорта, подчеркнул управляющий фондом и основатель финтехплатформы SharesPro Денис Астафьев. Выполнение только одного из этих условий не сможет компенсировать отклонение.

В пресс-службе Минфина заявили изданию, что динамика нефтегазовых поступлений во многом складывается под влиянием внешней конъюнктуры и высокой волатильности на мировом рынке энергоресурсов.

При этом снижение нефтегазовых поступлений в этом году не означает ухудшения ситуации с доходами бюджета в целом. По данным Минфина, ненефтегазовая выручка в первом полугодии выросла более чем на 16% и составила почти 15 трлн рублей.