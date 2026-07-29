ФНС запускает эксперимент по обелению рынка предоставления персонала

29 июля. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с крупными ритейлерами и электронными площадками с сентября запускаетпо обелению отрасли предоставления персонала. Соответствующий приказ налоговой службы был опубликован в конце июня. "Ведомости" изучили подписанный сторонами Меморандум, а также материалы, разосланные представителям бизнеса. Суть проекта заключается в переходе к превентивному взаимодействию, позволяющему устранять налоговые риски, поясняли ранее в ФНС.

Сторонами соглашения становятся компания, нанимающая персонал (заказчик), организация, предоставляющая его (аутстаффинговая модель), а также исполнители - самозанятые и ИП. Заказчик обязуется рассчитывать и уплачивать налоги за контрагента в определенной пропорции. Механизм устроен таким образом, что заказчик разделяет платеж за услуги: налоговую составляющую перечисляет напрямую на Единый налоговый счет (ЕНС) исполнителя в качестве переплаты, оставшуюся сумму вознаграждения - на расчетный счет компании, предоставляющей работников. В свою очередь компания по подбору кадров обязуется самостоятельно задекларировать всю сумму налога и доплатить оставшуюся часть в бюджет из полученного вознаграждения. Для аутстаффинговых компаний действует следующая схема: заказчик уплачивает 75% от НДС и страховых взносов и 50% НДФЛ. При работе напрямую с ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН) и самозанятыми (применяют налог на профессиональный доход) заказчик уплачивает 100% от рассчитанной суммы налогов.

Меморандум подписали 34 компании.

Целью эксперимента является формирование более прозрачного, безопасного и предсказуемого рынка для всех участников, когда исключаются серые схемы и недобросовестные посредники, снижаются налоговые риски для крупных заказчиков с гарантированной уплатой налогов без давления на добросовестные компании, отметил представитель ФНС. Эксперимент нацелен не только на урегулирование взаимодействия с отдельными компаниями, но и на выработку единой отраслевой модели поведения, пояснил он.