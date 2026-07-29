Что нового готовит россиянам август

29 июля. FINMARKET.RU - В августе вырастут пенсии работающих пенсионеров, самозанятые смогут получить первые выплаты по больничным листам, а налоговые уведомления начнут автоматически приходить в личный кабинет на портале Госуслуг, пишет "Российская газета"

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии на сумму заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов за предыдущий 2025 год. Максимальная сумма прибавки составит три пенсионных коэффициента, что эквивалентно примерно 500 рублям. При этом пенсии работающих пенсионеров теперь ежегодно индексируются вместе с увеличением пенсий неработающих пенсионеров . В нынешнем году индексация прошла с января.

Социальный фонд с августа проведет и корректировку размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Как отметил глава Соцфонда Сергей Чирков, корректировка накопительной пенсии коснется свыше 133 тысяч россиян. Более 34 тысячам человек скорректируют срочную пенсионную выплату.

Накопительные пенсии будут увеличены на 17,3% (в 2025 году увеличение составило 10,98%), срочные пенсионные выплаты - на 19,32% (в 2025 году они выросли на 11,32%).

С августа самозанятые в России смогут получить первые выплаты по больничным листам. Это будут участники эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, которые подали заявку о вступлении в добровольное страхование в январе этого года и начали перечислять взносы с февраля, пояснили в Социальном фонде России.

Программа добровольного страхования самозанятых, которых, по оценкам Минтруда, уже порядка 16 миллионов человек, действует с января 2026 года. Стать ее участниками могут работающие на себя россияне, которые применяют налог на профессиональный доход.

В случае уплаты добровольных взносов на протяжении более 6 месяцев, но менее 1 года, при страховом стаже 8 лет и более размер выплаты за полный месяц составит 70% от страховой суммы с поправкой на страховой стаж: 24,5 или 35 тыс. рублей; при страховом стаже от 5 до 8 лет - 19,6 или 28 тыс. рублей; при страховом стаже менее 5 лет - 14,7 или 21 тыс. рублей.

С 1 августа 2026 года вступает в силу запрет на розничную продажу немаркированных остатков товаров, включенных в расширенный перечень товаров легкой промышленности. Для товаров 4-й волны это означает полное прекращение розничной реализации без кодов DataMatrix. Кассовое оборудование в торговых точках будет блокировать продажу таких позиций.

Под маркировку попадают огнестойкая защитная одежда (фартуки, комбинезоны), производственные рукавицы и перчатки, защитные головные уборы, пояса, ремни, портупеи из натуральной или композиционной кожи, спасательные жилеты и пояса, спецодежда для служб охраны, медицины, строительства и промышленности, средства защиты головы, органов слуха, лица.

Переходный период для остатков товаров касается той продукции, которая находилась во владении, пользовании или распоряжении продавца по состоянию на 1 марта 2026 года. Товары, приобретенные после этой даты, уже должны быть промаркированы.

4 этап (4-я волна) маркировки товаров легкой промышленности стартовал 1 марта 2026 года и ввел обязательное нанесение кодов DataMatrix на спецодежду и защитные аксессуары, пояснили в Союзе предпринимателей текстильной и легкой промышленности. С этой даты производители и импортеры были обязаны наносить коды на новые товары.

За продажу товаров легкой промышленности без маркировки предусмотрена ответственность по ст. 15.12 КоАП РФ. Для должностных лиц и ИП штраф составит до 10 000 рублей, для юрлиц - до 300 000 рублей, за ввод в оборот товаров без кодов маркировки - до 100 000 рублей.

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления начнут автоматически приходить в личный кабинет на портале Госуслуг. Подавать отдельное согласие для этого больше не нужно.

На основании таких уведомлений уплачиваются имущественные налоги физлиц (транспортный, земельный, налог на имущество), а также НДФЛ, не удержанный налоговым агентом, и налог с процентов по вкладам. Уведомления по имущественным налогам традиционн