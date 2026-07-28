Окно возможностей для высокой доходности по депозитам сужается

28 июля. FINMARKET.RU - После предпоследнего решения ЦБ средниев топ-20 банках снизились только по годовым вкладам, тогда как по вкладам на три месяца, полтора и два года даже незначительно выросли, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги», которые приводят "Ведомости".

Регулятор снизил ставку на 0,25 п. п. 19 июня до 14,25% годовых, а 24 июля, неожиданно, еще на столько же – и теперь она 14%. К 24 июля средняя ставка по вкладам на три месяца прибавила 0,04 п. п. и составила 13,48% годовых, на полгода выросла на 0,22 п. п. до 11,4%, а на два года – на 0,03 п. п. до 11,03%. Доходность по вкладам на год снизилась на 0,06 п. п. до 12,25%. Полугодовые, как и трехлетние, вклады не изменились – по ним ставки сейчас в среднем 12,99 и 10,73% соответственно.

В целом между заседаниями ЦБ ставки по вкладам на указанные сроки снизили только девять банков, остальные 11 их, наоборот, повысили, показали данные «Финуслуг». При этом максимальная средняя доходность среди всех предложений в топ-20 составила 16% годовых по вкладу на три месяца, а минимальная – 7,13% по депозиту на три года.

Сейчас граждане могут открыть вклад и под 25% – такую возможность дает банк Дом.РФ через «Финуслуги». Максимальная доходность доступна новым клиентам при открытии вклада на 10 000–100 000 руб. на 1–2 месяца или на 10 000–50 000 руб. на три месяца или полгода. Оба варианта без снятия и довложения, а выплата процентов производится в конце срока вклада.

Но в целом по рынку ключевую обгоняют ставки только в четырех из 10 крупнейших банках по объему средств физлиц.

Снижения ключевой до 14% мало кто ждал – консенсус предполагал удержание ставки на уровне 14,25%, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер. Проценты по депозитам не снижаются уже больше месяца, но на фоне решения ЦБ коммерческиемогут остановить процесс незначительного повышения, полагает Зельцер.

Банки будут действовать осторожно при снижении ставок по вкладам, чтобы не потерять ликвидность, считает старший управляющий директор по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Мосбиржи Игорь Алутин. Будет расти дифференциация: по краткосрочным вкладам и промопродуктам ставки могут оставаться высокими, а по долгосрочным продолжат постепенно снижаться, так как в условиях неопределенности с траекторией ключевой банки предпочитают не привлекать деньги под высокий процент на длинные горизонты, прогнозирует эксперт Мосбиржи. Выше остальных останутся ставки на короткие сроки до 3–4 месяцев, потому что это основной инструмент банка по управлению ликвидностью, добавил он.