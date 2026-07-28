Крупные сети АЗС ослабляют ограничения на продажу топлива

28 июля. FINMARKET.RU - Российские сетиначали отменять или смягчать ограничения на продажу бензина, выяснили "Известия". Так, в Москве и ряде регионов отдельные компании, например "ЛУКОЙЛ" и Teboil, уже отказались от лимитов. А в других субъектах многие сети увеличили объем отпуска топлива с 30 до 50 л. Как ранее заявлял вице-премьер Александр Новак, ситуация улучшилась благодаря выходу части НПЗ из ремонтов. Эксперты считают, что полностью лимиты могут отменить только после завершения сезона повышенного спроса - не раньше октября. Какие ограничения и в каких регионах всё еще сохраняются - в материале "Известий".

О том, что АЗС начали ослаблять ограничения на продажу бензина, "Известиям" рассказали на горячих линиях в компаниях. На одних заправках лимиты уже отменены, на других увеличен максимальный объем отпуска топлива, однако в ряде регионов они пока сохраняются. В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ограничения уже сняты на АЗС "ЛУКОЙла". Свободно купитьв столице также можно на заправках Teboil.

На многих московских АЗС "Газпром нефти" по-прежнему действует лимит в 30 л бензина и дизеля, следует из данных локатора АЗС Russiabase. При этом на горячей линии компании пояснили, что на некоторых станциях ограничение распространяется только на оплату через мобильное приложение. При оплате на кассе автомобиль можно заправить до полного бака, но каждая АЗС сама решает вопрос с лимитами отпуска в зависимости от ситуации. В сети автозаправочных станций "Нефтьмагистраль" еще действует лимит в 50 л на покупку АИ-100, в том числе в канистры. Бензин других марок и дизель отпускаются свободно.

В других регионах лимиты постепенно смягчают, но полностью они пока не исчезли. Так, "Роснефть" увеличила объем отпуска бензина с 30 до 50 л на автомобиль. Аналогичная мера действует и на заправках "Башнефти". На горячей линии "ЛУКОЙЛа" сообщили, что в отдельных регионах по-прежнему сохраняются лимиты, а также ограничения по системе четных и нечетных дней. Они зависят от решений региональных властей и наличия горючего на конкретной АЗС.

В Teboil уточнили, что за пределами Московского региона лимиты также сохраняются и устанавливаются отдельно для каждой заправки. На горячей линии "Татнефти" рассказали, что бензин отпускают не более 30 л, дизель - до 60 л в городах и до 200 л на трассах. При этом региональные власти могут вводить дополнительные меры.

На АЗС "Газпрома" полностью отменили лимиты в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на федеральной трассе М-4 "Дон", сообщили "Известиям" на горячей линии. Вместе с тем ограничения сохраняются во Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Орловской и Тульской областях. Лимит на бензин АИ-92 и АИ-95 составляет от 30 до 50 л, на дизель - от 60 до 100 л.

При этом большинство крупных сетей по-прежнему запрещает отпуск топлива в канистры. Об этом рассказали в "ЛУКОЙЛе", "Татнефти", "Роснефти" и "Газпроме". Исключение составляют многие АЗС "Газпром нефти".

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также полагает, что до осени ситуация будет оставаться напряженной, в том числе из-за активного спроса, поэтому ожидать полной отмены лимитов в ближайшее время не стоит. Рекомендации властей ослабить ограничения на продажу призваны успокоить рынок и снизить ажиотажный спрос, добавил он.