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28 июля 2026 года 08:22
ФНС проверит поставщиков при закупках государства и госкомпаний
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Петр Ковалев/ТАСС
28 июля. FINMARKET.RU - В правительство внесен законопроект об использовании сервисов налоговой службы для автоматической проверки поставщиков при закупках государства и госкомпаний. Сведения, полученные в ходе такого анализа бизнеса, будут передаваться заказчику электронными торговыми площадками, пишет "Коммерсант". Сейчас заказчик вынужден проверять потенциальных контрагентов на благонадежность самостоятельно, что создает для него дополнительную нагрузку и повышает риски ошибок. Координатор "Деловой России" в СЗФО Дмитрий Панов считает, что интеграция с сервисами ФНС повысит достоверность данных об участниках рынка и сделает систему госзаказа более прозрачной и предсказуемой. Впрочем, предупреждает он, не исключены технические сбои в связке ЕИС-сервисы ФНС: данные могут не обновиться и после устранения нарушений.
Опубликовано Финмаркет
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