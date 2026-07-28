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28 июля 2026 года 08:22

ФНС проверит поставщиков при закупках государства и госкомпаний

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Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
28 июля. FINMARKET.RU - В правительство внесен законопроект об использовании сервисов налоговой службы для автоматической проверки поставщиков при закупках государства и госкомпаний. Сведения, полученные в ходе такого анализа бизнеса, будут передаваться заказчику электронными торговыми площадками, пишет "Коммерсант".

Сейчас заказчик вынужден проверять потенциальных контрагентов на благонадежность самостоятельно, что создает для него дополнительную нагрузку и повышает риски ошибок. Координатор "Деловой России" в СЗФО Дмитрий Панов считает, что интеграция с сервисами ФНС повысит достоверность данных об участниках рынка и сделает систему госзаказа более прозрачной и предсказуемой. Впрочем, предупреждает он, не исключены технические сбои в связке ЕИС-сервисы ФНС: данные могут не обновиться и после устранения нарушений.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  гозакупки,  контроль

 
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