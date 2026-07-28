ФНС проверит поставщиков при закупках государства и госкомпаний

28 июля. FINMARKET.RU - В правительство внесен законопроект об использовании сервисов налоговой службы для автоматической проверки поставщиков при закупках государства и госкомпаний. Сведения, полученные в ходе такого анализа бизнеса, будут передаваться заказчику электронными торговыми площадками, пишет "Коммерсант".

Сейчас заказчик вынужден проверять потенциальных контрагентов на благонадежность самостоятельно, что создает для него дополнительную нагрузку и повышает риски ошибок. Координатор "Деловой России" в СЗФО Дмитрий Панов считает, что интеграция с сервисами ФНС повысит достоверность данных об участниках рынка и сделает систему госзаказа более прозрачной и предсказуемой. Впрочем, предупреждает он, не исключены технические сбои в связке ЕИС-сервисы ФНС: данные могут не обновиться и после устранения нарушений.