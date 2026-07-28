Власти и бизнес готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношений

28 июля. FINMARKET.RU - Власти совместно с бизнесом планируют до 1 сентября подготовить документ, который разграничит для компаний понятия трудовых и нетрудовых отношений, пишут «Ведомости». Речь идет в том числе о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и ИП по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), а также аутсорсинговых услугах. По сведениям источников газеты, в подготовке документа участвуют ФНС, Минтруд, Роструд и Минэк, а также представители платформ. Форматом может стать меморандум или письмо с описанием лучших практик.

Сегодня со стороны бизнеса есть непонимание, как разграничиваются трудовые и нетрудовые отношения, ввиду отсутствия единого подхода, применяемого контрольными органами в ходе проверок, объясняет источник, знакомый с обсуждением. Идут практически ежедневные встречи со всеми ведомствами, чтобы подготовить разъясняющий документ, подчеркивает он.

В российском законодательстве нет единого перечня признаков трудовых отношений, они вырабатываются ведомствами по нескольким направлениям. В Трудовом кодексе обозначено, что трудовыми считаются отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении за плату трудовой функции. Такая работа осуществляется в соответствии со штатным расписанием и внутренним трудовым распорядком в интересах, под управлением и контролем работодателя, который обязан обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, договором и локальными нормативными актами.

Разночтения действительно существуют, но связаны они не столько с дефектом самого определения трудовых отношений, сколько с появлением новых моделей занятости, говорит советник Orchards Петр Мацкевич. Трудовой кодекс исходит из классической конструкции понятия трудовых отношений, которая хорошо работает для традиционного найма, но сложнее применяется к ГПХ и платформенной занятости, где контроль может быть построен опосредованно. Критерии ФНС и трудовые критерии пересекаются, но не совпадают полностью, так как налоговый орган прежде всего оценивает риски для целей налогообложения, а в трудовом праве оценивается наличие зависимости работника и необходимость предоставления ему гарантий, отмечает юрист. Для крупного бизнеса правовая определенность особенно важна, так как ошибка в квалификации отношений может повлечь не только трудовые споры, но и доначисления налогов и страховых взносов, подчеркивает Мацкевич.