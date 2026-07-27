С сентября обновятся правила розничной торговли

27 июля. FINMARKET.RU - С 1 сентября обновятся правила розничной торговли. Продавцы, в частности, должны будут раскрывать полную информацию о себе и принимать претензии онлайн, пишет "Российская газета"

Изменения затронут практически всех, кто продает товары покупателям, включая обычные магазины, интернет-площадки, комиссионную торговлю, продажу товаров с пробегом и торговлю через автоматы. Часть нововведений касается обязанностей продавцов, часть меняет порядок общения с покупателями при возникновении спорных ситуаций.

Сейчас интернет-продавцы не всегда раскрывают сведения о себе. Из-за этого покупателю бывает сложно узнать, кто именно продал товар и куда обращаться, если товар оказался бракованным или не подошел.

При дистанционной продаже компании должны будут размещать полную информацию о себе, включая наименование, адрес, контакты и государственный регистрационный номер. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрено указание фамилии, имени, отчества, регистрационного номера и контактных данных. Эти требования распространяются также на иностранных продавцов, работающих с российскими покупателями.

Меняется и порядок подачи претензий. Если покупка совершена через интернет, продавец обязан заранее сообщить, каким способом можно направить обращение в электронном виде. Еще одно изменение связано с подтверждением возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями. Помимо привычных удостоверений личности допускается использование цифрового ID через государственный мессенджер. На кассе покупателю достаточно предъявить QR-код со смартфона. Изменения коснутся и отдельных правил обмена и возврата товаров.

"Расширяется перечень продукции, которая не подлежит временной замене на период гарантийного ремонта. В него включено оборудование для систем водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления. Кроме того, нельзя будет вернуть или обменять некоторые виды самоходной техники, включая квадроциклы и снегоходы", - уточнила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова. За нарушение обновленных требований предусмотрена административная ответственность.