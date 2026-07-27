.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Трутнев: реализации комплексного плана развития Трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 трлн руб.
Указом президента штатная численность ВС РФ установлена в количестве 2,426 млн человек, из них 1,535 млн военнослужащих
27 июля 2026 года 09:20
Заказы иностранной техники в РФ выросли на 28%
|0
Александр Щербак/ТАСС
27 июля. FINMARKET.RU - В России восстанавливается спрос на зарубежную электронику, следует из данных CDEK.Shopping. В первом полугодии 2026 года ее оборот вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число заказов увеличилось на 28%, тогда как годом ранее за тот же период показатель сократился на 4%, пишет "Коммерсант". Одновременно средний чек по электронике снизился на 17% и составил 45,9 тыс. руб. Лидерами среди категорий в 2026 году стали наушники и аудиотехника, на которые пришлось 32,15% всех заказов, год назад первое место занимали компьютеры и комплектующие с долей 35,98%, однако сейчас их доля сократилась. Трансграничные сервисы быстрее реагируют на изменение валютного курса, когда у дистрибуторов его влияние на цены проявляется с задержкой в один-два месяца, поэтому динамика отдельных сервисов не отражает ситуацию на рынке в целом, отметил директор департамента компьютерной периферии "Марвел-Дистрибуции" Петр Горбей. "В первой половине 2026 года рынок продолжил снижение почти по всем массовым сегментам: смартфонам, ноутбукам, носимой электронике и т. п. Выросли продажи наушников, мобильных аксессуаров и немного - мониторов, но эти категории не могут изменить общий негативный тренд", - сказал он.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, электроника
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за