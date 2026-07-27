Заказы иностранной техники в РФ выросли на 28%

27 июля. FINMARKET.RU - В России восстанавливается спрос на зарубежную электронику, следует из данных CDEK.Shopping. В первом полугодии 2026 года ее оборот вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число заказов увеличилось на 28%, тогда как годом ранее за тот же период показатель сократился на 4%, пишет "Коммерсант" . Одновременно средний чек по электронике снизился на 17% и составил 45,9 тыс. руб. Лидерами среди категорий в 2026 году стали наушники и аудиотехника, на которые пришлось 32,15% всех заказов, год назад первое место занимали компьютеры и комплектующие с долей 35,98%, однако сейчас их доля сократилась.

Трансграничные сервисы быстрее реагируют на изменение валютного курса, когда у дистрибуторов его влияние на цены проявляется с задержкой в один-два месяца, поэтому динамика отдельных сервисов не отражает ситуацию на рынке в целом, отметил директор департамента компьютерной периферии "Марвел-Дистрибуции" Петр Горбей. "В первой половине 2026 года рынок продолжил снижение почти по всем массовым сегментам: смартфонам, ноутбукам, носимой электронике и т. п. Выросли продажи наушников, мобильных аксессуаров и немного - мониторов, но эти категории не могут изменить общий негативный тренд", - сказал он.