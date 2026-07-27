Минцифры проработает меры поддержки для цифровых двойников

27 июля. FINMARKET.RU -работает над мерами господдержки для разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО) для развития цифровых двойников в промышленности. Также ведомство собирается предусмотреть нормативноедля обращения с промышленными данными. Минцифры заказало НИУ ВШЭ исследование для оценки уровня российских разработок и перспектив развития цифровых двойников, рассказал "Ведомостям" представитель ведомства.

НИУ ВШЭ подготовил технологическую дорожную карту (ДК), в которой содержатся экспертные предложения по развитию решений для создания цифровых двойников оборудования, инфраструктурных объектов и готовых изделий, пояснил представитель Минцифры. В ней представлены рекомендации по работе с промышленными данными, мерам поддержки, развитию стандартов и нормативной базы. При этом ДК - это экспертное видение развития отрасли, сделал оговорку представитель Минцифры. Конкретные сроки и решения будут дополнительно обсуждаться с промышленностью, разработчиками ПО и профильными органами власти, указал он.

В исследовании прописаны три уровня сложности цифровых двойников. Первый уровень подразумевает цифровой двойник отдельной единицы (продукции, станка, модели изделия), второй уровень - цифровой двойник технологической линии или цеха, и третий уровень - цифровой двойник производства, месторождения или завода.

Правила работы с цифровыми двойниками должны формировать единую терминологию, требования к сбору, хранению, обработке и защите данных для систем цифровых двойников, отметил руководитель отдела цифровых решений департамента промышленной автоматизации компании "Рексофт" Вячеслав Целковский. Правила работы с промышленными данными нужны, но они не должны создавать дополнительную бюрократию, считает гендиректор инжиниринговой компании ПСМ Андрей Медведев. В них стоит определить права на данные, порядок доступа к ним и ответственность участников. Нужно поддерживать не только разработку ПО, но и комплексное внедрение цифровых двойников на уровне цеха и предприятия, добавил гендиректор VR Concept Денис Захаркин. Это софинансирование пилотов, субсидии и льготные кредиты на интеграцию отечественных 3D-платформ, промышленного искусственного интернета, промышленного интернета вещей и производственных систем.