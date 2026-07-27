Иностранный бизнес активизирует присутствие в РФ

27 июля. FINMARKET.RU - В январе-мае в России зарегистрировали 63 тыс. организаций, а ликвидировали 108 тыс., следует из данных Росстата. Однако среди структур с иностранной формой собственности ситуация оказалась обратной: закрытых юрлиц было на 7% меньше, чем новых. Такое произошло впервые с 2023 года.

Всего за пять месяцев в стране появилось 3,1 тыс. организаций с иностранными владельцами. Это рекорд для данного периода за последние восемь лет, подсчитали "Известия"

Главным источником прироста стала КНР. На нее приходится около 58% новых регистраций, сообщил управляющий партнер Main Division, член генсовета "Деловой России" Андрей Глушкин. По экспертным оценкам, доля юрлиц с китайским участием действительно превышает половину, подтвердил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Только в 2025 году в России зарегистрировали 4,1 тыс. таких компаний - на 35% больше, чем годом ранее, рассказал аналитик Freedom Global Владимир Чернов со ссылкой на исследования реестров ФНС. К февралю 2026-го количество действующих организаций с владельцами из КНР приблизилось к 15 тыс.

Следом по числу регистраций идут Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, перечислил Катырин. Заметный вклад также вносят предприятия из Турции, ОАЭ, Индии и Южной Кореи.

Новых игроков прежде всего интересуют направления, связанные с импортозамещением и локализацией. Среди них - промышленная электроника, базовое программное обеспечение, критические материалы, упаковка, полимеры, фармацевтика, косметика и БАДы, отметил Глушкин. Кроме того, инвесторы рассматривают инфраструктуру, логистику, цифровые платформы для грузопотоков и переработку сельхозпродукции. В числе востребованных сфер также оптовая и интернет-торговля, поставки автомобилей, оборудования, электроники, одежды, товаров для дома и производственных комплектующих, сообщил Чернов.