Бюджет в 2025 году получил первые доходы от расширенной шкалы НДФЛ

24 июля. FINMARKET.RU - Федеральныйв прошлом году получил первые доходы от расширенной, пятиступенчатой, шкалы. Совокупные поступления НДФЛ в федеральный бюджет (по ставке выше 13%) составили 763 млрд руб., следует из материалов к законопроекту об исполнении федерального бюджета в 2025 г. Документ проходит первое чтение в Госдуме. Из этой суммы почти 57% (431 млрд) обеспечил НДФЛ с инвестиционных доходов россиян и около 43% (332 млрд) – НДФЛ с трудовых доходов, подсчитали "Ведомости" на основе материалов к законопроекту. В 2024 г., когда действовала двухступенчатая шкала, федеральный бюджет получил почти вдвое меньше (по ставке выше 13%) – 339 млрд руб., следует из статистических данных на сайте ФНС.

С прошлого года базовой ставкой 13% облагается годовой доход физлиц до 2,4 млн руб. Эти поступления, как и прежде, распределяются между региональными и местными бюджетами в соотношении 85 и 15% соответственно. НДФЛ, которым облагается оставшаяся часть более высоких доходов населения, направляется в федеральный бюджет. Для доходов в диапазоне 2,4–5 млн ставка составляет 15%, от 5 млн до 20 млн – 18%. Для дохода от 20 млн до 50 млн и свыше 50 млн установлены ставки в 20 и 22% соответственно. Налог по повышенной ставке при этом начисляется не на всю сумму дохода, а на его части, превышающие пороги. По пятиступенчатой шкале облагаются только трудовые доходы (включают заработные платы наемных работников, а также доходы ИП и частнопрактикующих специалистов), инвестиционные облагаются по двухступенчатой шкале.

По оценке эксперта ЦМАКП Эмиля Аблаева, новая прогрессивная шкала принесла федеральному бюджету в 2025 г. около 250-260 млрд руб., при этом фактический эффект оказался примерно на четверть ниже ожиданий Минфина, что может быть связано с распределением поступлений между ступенями и сроками окончательного расчета налога. По мнению Аблаева, в 2026 г. в целом поступления НДФЛ продолжат расти.