Золотодобытчиков ждет замедление роста выручки

24 июля. FINMARKET.RU - Темпы роста выручки и EBITDA российских золотодобытчиков замедлятся в 2026 году, прогнозируют аналитики "Эксперт РА". По их мнению, сдерживающим фактором может стать ограниченная перспектива роста цен на, пишет "Коммерсант" . Медианный рост выручки золотодобывающих компаний, получающих рейтинги "Эксперт РА", в 2025 году составил 34%, EBITDA - 30%. В их число входят "Полюс", "БТС-Золото" (ранее ЮКГ), "Селигдар".

Как отмечают в "Эксперт РА", вслед за ростом цен на золото компании столкнулись с увеличением удельной себестоимости. По итогам 2025 года медианное значение показателя совокупных денежных затрат на производство и поддержание (AISC) крупнейших публичных золотодобывающих компаний РФ выросло на 39% год к году, до $1,86 тыс. за унцию. Увеличение AISC было обусловлено ростом налога на добычу полезных ископаемых, операционных расходов, включая оплату труда, а также укреплением рубля. В 2026 году ожидается дальнейший рост AISC, но он может быть более сдержанным, считают аналитики. Аналитик "Велес Капитала" Василий Данилов также указывает на риск введения дополнительных налогов, так как даже при стоимости золота около $4 тыс. за унцию золотодобытчики получают сверхприбыль, которая может стать объектом новых налоговых изъятий