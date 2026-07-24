Получение единого пособия на детей упростят

В России самая востребованная мера поддержки малоимущих семей — единое ежемесячное. Его могут получать родители детей до 17 лет, а также женщины, вставшие на учет по беременности до 12-й недели. В 1-м квартале 2026 года выплату получали почти 10 млн человек, следует из данных Счетной палаты, пишут "Известия"

Однако получить помощь могут не все. По закону заявитель и ребенок должны иметь российское гражданство и постоянно жить в стране. Средний доход на каждого члена семьи не может превышать региональный прожиточный минимум. При этом взрослым необходимо заработать за расчетный период не менее восьми МРОТ либо подтвердить уважительную причину отсутствия таких поступлений.

Соцфонд проверяет и имущество семьи. Например, основанием для отказа могут стать больше одной дачи или два автомобиля. Последнее ограничение не касается многодетных и семей, где есть человек с инвалидностью.

Сумма помощи зависит от региона и степени нуждаемости. В 2025 году выплата на ребенка составляла в среднем от 9 тыс. до 18 тыс. рублей, а для беременных — от 10 тыс. до 19 тыс. рублей. В 2026-м в отдельных субъектах, включая Красноярский край и северные регионы, максимальный размер превысил 30–40 тыс.

Но сложная система подсчета иногда приводит к отказу. При оценке нуждаемости Соцфонд берет заработки всех членов семьи за 12 месяцев. Расчетный период заканчивается за месяц до подачи заявления. Общую сумму делят на 12, а затем — на число родственников