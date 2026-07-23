В «Госуслуги» добавят функции соцсетей

23 июля. FINMARKET.RU - Власти хотят добавить в «Госуслуги» целый ряд функций соцсетей — семейные чаты, сообщества и ленту новостей о событиях. Планируется ввести и так называемые ачивки — достижения за действия внутри платформы с подарками от партнеров. Такие планы обсуждают в правительстве, сообщают « Известия ». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что на обновленных «Госуслугах» может появиться возможность взаимодействия между пользователями, бизнесом и государством. Там также подтвердили курс на развитие универсальной экосистемы на основе портала в рамках стратегии до 2035 года, но отметили, что финальные решения еще не приняты.

Один из вероятных вариантов — запуск собственной социальной сети с живой лентой и возможностью создавать тематические сообщества. Источник «Известий» подтвердил подлинность материалов, в которых описываются эти предложения.

Также обсуждается создание семейных сервисов, в том числе доверенных чатов для близких. Люди смогут пользоваться общим календарем событий, а также оформлять отдельные государственные услуги для близких или по их поручению.

Еще одним направлением станет агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Через «Госуслуги» можно будет создавать собственные события, приглашать друзей и единомышленников, а также получать персональные рекомендации. Кроме того, обсуждается введение так называемых ачивок — системы достижений за использование сервисов платформы с возможностью получать бонусы и подарки от партнеров.

Основной вектор развития «Госуслуг» — создание универсальной цифровой экосистемы для граждан, подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие единого портала.